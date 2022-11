Centrale bank Australie verhoogt rente nogmaals met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente met nog eens 25 basispunten verhoogd, naar 2,85 procent. Dit bleek dinsdag uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Het is de tweede keer dat de bank de rente met 25 basispunten verhoogt, nadat het eerder een reeks van vier renteverhogingen van elk 50 basispunten had ingezet. De bank betoogde dat met een verhoging van nu 25 basispunten er meer evenwicht tussen vraag en aanbod komt. De bank gaf dinsdag overigen wel aan dat de inflatie met een percentage van 7,3 procent in september het hoogste peil is in meer dan 30 jaar, terwijl het beleidsorgaan voor de komende maanden nog een verdere stijging van de inflatie naar circa 8 procent voorziet. Voor volgend jaar verwacht de bank een afkoeling van de prijsniveaus als gevolg van minder vraag, afnemende verstoringen in de aanvoerketen en dalende prijzen van sommige grondstoffen. Voor volgend jaar houdt de Bank of Australia rekening met een inflatie van 4,75 procent, en voor het jaar erop van iets boven de 3 procent. De Australische economie houdt volgens de bank de solide groei vast met de verwachting dat volgend jaar de groei wel vertraagt, als de mondiale economie hetzelfde doet. Voor 2022 gaat de bank uit van een groei van de economie van Australië met 3 procent en van 1,5 procent voor volgend jaar en het jaar erop. De arbeidsmarkt is nog altijd krap met een werkloosheid van 3,5 procent in september. De verwachting is nu dat dit percentage zich komende maanden stabiliseert en in 2024 dan oploopt naar iets boven de 4 procent, als de economische groei vertraagt, maar wel nog altijd bij een opwaartse loonspiraal. De economische vooruitzichten zijn mondiaal gezien volgens de RBA dus nog altijd niet onverdeeld gunstig. De hogere rentestand zorgt voor nauwere financiële omstandigheden voor huishoudens en legt nu druk op de hypotheekmarkt. Dit zorgt voor een dalend consumentenvertrouwen en eveneens dalende huizenprijzen. Bron: ABM Financial News

