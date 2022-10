Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 3.871,99 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 32.732,95 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 10.988,15 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden maandag lager aan het begin van een nieuwe drukke week met onder meer een tsunami aan bedrijfscijfers, het rentebesluit van de Federal Reserve en het Amerikaans banenrapport.

Beleggers werden voorzichtig in de aanloop naar de beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdag wordt afgesloten. De bewegingen van maandag kwamen neer op "milde winstnemingen en een afwachtende houding" bij beleggers, zei marktanalist Art Hogan van B. Riley Wealth.

Beleggers zijn met name benieuwd of Fed-voorzitter Jerome Powell toegeeft aan de verwachting dat de Fed het tempo van de renteverhogingen in december zal vertragen of juist een agressievere outlook zal afgeven, zei Hogan.

Voorlopig raamt de markt de kans op een stijging van de rente met 75 basispunten in december iets groter dan een verhoging met 50 basispunten. Voor komende woensdag wordt over het algemeen een stijging van de rente van 75 basispunten verwacht.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de economische activiteit in de regio Chicago in oktober iets harder is gekrompen dan een maand eerder. De index daalde van 45,7 in september naar 45,2 in oktober.

De euro/dollar noteerde op 0,9880. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9907 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 0,9963 op de borden.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,6 procent, ofwel 1,37 dollar, lager op 86,53 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd: een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie over oktober en het aantal openstaande vacatures in de VS in september.

Bedrijfsnieuws

Maandag nabeurs publiceert halfgeleiderbedrijf NXP de resultaten. Dinsdag volgen techbedrijven Uber en AMD, en farmaciebedrijven Eli Lilly en Pfizer.

Teleurstellende cijfers van giganten als Alphabet, Amazon en Meta Platforms zorgden vorige week voor druk, hoewel de Nasdaq Composite na een herstel op vrijdag op weekbasis toch hoger eindigde. Google-moederbedrijf, Alphabet, noteerde maandag 1,7 procent lager, Amazon verloor 1,1 procent, terwijl Meta Platforms 5,5 procent lager noteerde.

Emerson Electric verkoopt een meerderheidsbelang in zijn klimaattechnologiebedrijf aan Blackstone voor een waardering van 14 miljard dollar. Blackstone zou een belang van 55 procent krijgen. Het aandeel daalde 0,9 procent. Sinds het begin van de maand steeg het al bijna twintig procent. Blackstone verloor 1,5 procent.

Staalbedrijven in de Verenigde Staten kampen met de laagste staalprijzen in twee jaar tijd. De winst daalt hierdoor, maar op termijn zal dit ook weer in de kosten zichtbaar worden.