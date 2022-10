Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, na tegenvallende Chinese macro-data en een uitbreiding van de coronavirusmaatregelen in het land. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de Chinese overheid in oktober de groei heeft zien omslaan in krimp. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in oktober uit op 48,7, tegen 50,6 in september, terwijl de index voor de industrie daalde van 50,1 naar 49,2. De data versterkten de vrees voor een economische vertraging en een zwakke olievraag in 's werelds op één na grootste economie. "Beleggers zijn teleurgesteld over het feit dat de Chinese pmi-data onder de verwachting zijn uitgekomen, waardoor de zorgen over zowel een tragere groei, als de vraag naar olie opnieuw opleven en de risicobereidheid onder druk staat", zei marktanalist Pierre Veyret van ActivTrades. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,6 procent, ofwel 1,37 dollar, lager op 86,53 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

