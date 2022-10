IMCD neemt Sanrise over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD neemt Shanghai Sanrise Industries & Development over. Dit meldde de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten maandag nabeurs. De financiële details van de transactie worden niet vermeld. Wel liet IMCD los dat de transactie in twee tranches zal plaatsvinden, waarbij IMCD nu 70 procent van het aandelenkapitaal van Sanrise verwerft en resterende 30 procent in 2025. Sanrise, een distributeur op de markt voor persoonlijke verzorging in China, boekte in 2021 een omzet van circa 90 miljoen euro. De afronding van de transactie is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuring van regelgevende instanties en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden. Bron: ABM Financial News

