Weer Schotse opdracht voor Envipco

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft opnieuw een grote opdracht gekregen van een vooraanstaande retailer voor het leveren van 350 machines voor het innemen van statiegeldflessen in Schotland. Dit maakte Envipco maandagavond bekend. De afnemer, van wie de naam niet werd genoemd, zal de apparatuur van Envipco neerzetten in al zijn Schotse locaties. In het tweede kwartaal en eerder deze maand kreeg Envipco ook al opdrachten uit Schotland, waar vanaf de zomer van 2023 statiegeld op flessen en blikjes verplicht wordt. Bron: ABM Financial News

