Europese beurzen overwegend hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 412,20 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 13.253,74 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 6.266,77 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,7 procent hoger op 7.094,53 punten.

Beleggers hadden maandag moeite om richting te kiezen, na tegenvallende inflatiedata. De consumentenprijzen zijn in de eurozone in oktober met 10,7 procent gestegen, een nieuw record, wat tevens de uitdagingen benadrukt waarmee de Europese Centrale Bank worstelt. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in oktober 5,0 procent op jaarbasis. Dit was in september 4,8 procent.

De centrale bank verhoogde vorige week donderdag het belangrijkste rentetarief van 0,75 naar 1,5 procent en gaf aan dat de zorgen over de economische groei toenemen.

Beleggers interpreteerden deze opmerkingen als een signaal dat de ECB het tempo van de renteverhogingen mogelijk spoedig zou kunnen verlagen. Maar de hoge inflatie vandaag lijkt roet in het eten te gooien en de ECB te dwingen stevig te blijven verhogen.

"Dit roept de vraag op of de discussies over een omslag bij de ECB voorbarig is", zei marktanalist Paul Hollingsworth van BNP Paribas.

Op macro-economisch vlak werd daarnaast bekend dat de economie in de eurozone in het derde kwartaal op zowel kwartaal als jaarbasis is gegroeid met respectievelijk 0,2 procent en 2,1 procent

De Duitse detailhandelsverkopen zijn in september gestegen, na correctie voor inflatie. Op maandbasis was sprake van een stijging met 0,9 procent, terwijl de verkopen op jaarbasis juist met 0,9 procent terugliepen.

De euro/dollar noteerde op 0,9982. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9946 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 0,9963 op de borden.

Olie werd maandag tot 2,0 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam profiteerde Prosus van een herhaling van het koopadvies door zowel Deutsche Bank als Credit Suisse. Beide banken verlaagden wel hun koersdoelen iets. Prosus won 6,6 procent.

Cofinimmo won in Brussel 1,4 procent. De kwartaalupdate van Cofinimmo van vrijdagavond was een blijk van stabiliteit, zo concludeerde Degroof Petercam maandag.

In Parijs ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een winst van 2,3 procent, Totalenergies steeg 0,9 procent en Capgemini noteerde 3,4 procent lager.

In Frankfurt noteerden Fresenius en Fresenius Medical respectievelijk 5,4 procent en 5,2 procent hoger. Zalando daalde 3,6 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent lager op 3.879,66 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood.