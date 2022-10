Ajax licht koopoptie Ihattaren niet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft Mohamed Ihattaren en Juventus FC laten weten geen gebruik te maken van de koopoptie om de linkspoot van de Italiaanse club permanent over te nemen. Dit meldde de beursgenoteerde Amsterdamse voetbalclub maandagavond. De huurtermijn van Ihattaren loopt af op 3 januari 2023 en wordt niet verlengd. Ajax huurde Ihattaren sinds januari 2022. In de overeenkomst was een optie tot koop opgenomen. De linkspoot kwam in de huurperiode in vijf officiële wedstrijden voor Jong Ajax uit en één keer voor Ajax 1. Bron: ABM Financial News

