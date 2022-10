Beursupdate: AEX wint half procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de laatste handelsdag van oktober met winst gesloten. De AEX eindigde 0,5 procent hoger op 670,62 punten. Daarmee boekte de hoofdgraadmeter een maandwinst van 30 punten, ofwel 4,7 procent. Eind september sloot de AEX op 640,62 punten. Beleggers moesten het na een overvolle week vandaag met weinig impulsen doen. Bedrijfsresultaten waren er nauwelijks, net als richtinggevende macrocijfers. De consumentenprijzen in de eurozone stegen in oktober met 10,7 procent, na een prijsstijging 9,9 procent een maand eerder. Die stijging kwam voor analisten van SEB niet als een verrassing. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in oktober 5,0 procent op jaarbasis. Dit was in september 4,8 procent. In Nederland kwam de inflatie zelfs uit op 16,8 procent, maar dat was wel iets lager dan de 17,1 procent in september. Komende week wordt het een stuk drukker dan vandaag. Zo openen DSM en ForFarmers morgen de boeken en vooral donderdag is het erg druk. Onder meer BAM, ING en OCI publiceren dan hun resultaten. Halverwege de week is er ook nog een rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Vermoedelijk wordt de rente woensdagavond met 75 basispunten verhoogd. De euro/dollar handelde maandag op 0,9881 en de Amerikaanse tienjaarsrente stond op 4,037 procent. Olie werd 1 tot 2 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX ging Prosus aan de leiding met een koerswinst van 6,6 procent. Deutsche Bank en Credit Suisse verlaagden het koersdoel voor Prosus licht, maar herhaalden wel allebei hun koopaanbeveling. Just Eat won 3,6 procent en Philips steeg 2,4 procent. DSM, dat morgen dus de boeken opent, daalde 3,2 procent en ASMI leverde zelfs 4,4 procent in. Sinds de kwartaalcijfers vorige week staat ASMI flink onder druk. In de AMX won Vopak 6,5 procent en PostNL 3,7 procent. Basic-Fit steeg 3,0 procent, na de fikse koersval van vorige week na de kwartaalcijfers. Air France-KLM verloor 3,0 procent. ForFarmers won in aanloop naar een kwartaalupdate morgenochtend 8,5 procent. Pharming werd 6,4 procent duurder en Kendrion 6,7 procent. NSI en Brunel verloren 1,8 en 2,5 procent. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op het Damrak daalde de Nasdaq 0,8 procent. De S&P verloor 0,6 procent en de Dow Jones winst het verlies te beperken tot 0,3 procent. Bron: ABM Financial News

