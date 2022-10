Beursblik: Fed verhoogt rente hoogstwaarschijnlijk weer met 75 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal de rente komende woensdag vermoedelijk opnieuw met 75 basispunten verhogen, naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. Dit is de verwachting van de economen en analisten in aanloop naar het Amerikaanse rentebesluit.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets stelt dat de Federal Open Market Committee "sterk toegewijd" is om de inflatie terug te dringen, wat wijst op verdere rentestijgingen, en dat er volgens de centrale bank geen pijnloze manier is om dit te doen.

Hewson sluit niet uit dat de federal funds rate vanaf het huidige niveau van 3,00 tot 3,25 procent nog met 100 tot 150 basispunten wordt verhoogd tot het eind van het jaar.

Volgens de marktkenner zijn er nog weinig Fed-bestuurders die zich hebben uitgesproken over het terugschroeven van het tempo van de renteverhogingen, hoewel de eerste barstjes in de consensus mogelijk wel zichtbaar worden. Zo zei voorzitter van de San Francisco Fed, Mary Daly vorige week dat de Fed na november wellicht moet gaan praten over minder agressieve renteverhogingen.

De FedWatch Tool van CME geeft momenteel aan dat een meerderheid van de markt verwacht dat de rente in december met 'slechts' 50 basispunten wordt verhoogd.

Daarom wordt de persconferentie van Powell woensdag "cruciaal”, omdat de markt wil zien of hij net zo hawkish is als in september, aldus Hewson.

Ook valutastrateeg John Hardy van Saxo Bank verwacht dat de Fed "binnenkort" wat minder hawkish zal zijn, "aangezien de verwachtingen voor de fed funds rate onlangs het psychologisch belangrijke niveau van 5,00 procent hebben bereikt."

Economen van Bank of America denken dat de afnemende problemen in de aanvoerketen ervoor zullen zorgen dat de inflatie ook afkoelt. In dat geval kan de Fed in het eerste kwartaal van 2023 stoppen met het verhogen van de rente.

"Maar als de veerkracht van de economie de komende maanden standhoudt, kan de Fed gedwongen worden verder te gaan dan de mediane prognose van de FOMC-leden van 4,6 procent in 2023", waarschuwt econoom Gilles Moëc van AXA.

De Federal Reserve maakt zijn rentebesluit woensdagavond op 19:00 uur bekend, gevolgd door een toelichting van voorzitter Jerome Powell een half uur later.