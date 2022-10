'Opnieuw beter resultaat voorzien bij ForFarmers'

(ABM FN-Dow Jones) De volumes bij ForFarmers zullen vermoedelijk in het derde kwartaal verder zijn gedaald, in een vergelijkbaar tempo als in de voorgaande kwartalen, maar het onderliggende resultaat zal waarschijnlijk opnieuw herstel laten zien, door het doorvoeren van prijsverhogingen, net als bij de halfjaarcijfers. Dat is de verwachting van twee analisten, geraadpleegd door ABM Financial News.

ForFarmers beperkt zich in het derde kwartaal grotendeels tot kwalitatieve ontwikkelingen, en geeft percentages voor de volumeveranderingen en de ontwikkeling van het EBITDA-resultaat, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Bij de halfjaarcijfers verraste ForFarmers met een beter dan verwacht EBITDA-resultaat van 43,1 miljoen euro. Die verbetering zou ook in het derde kwartaal moeten doorwerken. "De kosten stijgen nog steeds, maar het belangrijkste is dat de hogere prijzen ook worden doorgegeven in de verkoopprijzen", aldus analist Fernand de Boer van Degroof Petercam.

Een stijging van het EBITDA-resultaat met 30 tot 40 procent zou mogelijk moeten zijn, denkt hij. Een jaar geleden meldde ForFarmers nog een daling van het onderliggende EBITDA-resultaat met 22 procent in het derde kwartaal, door de fors hogere energieprijzen.

Omdat de cijfers mogelijk geen grote verrassingen bieden, kijken beleggers ook uit naar de strategie-update op 17 november.

Helaas is de nieuwe CEO Chris Deen onlangs vertrokken, vanwege ziekte, zegt De Boer. Medebestuurders nemen de taken tijdelijk over, maar de vraag is wie nu echt de kar gaat trekken. Mogelijk kan één van de huidige bestuurders tot CEO worden benoemd, opperde de analist.

Interessant is wat het bedrijf gaat doen met zijn groeidoel voor 2025. Groei in de Europese markt voor veevoer is al langere tijd een probleem en zal dat met de stikstofproblematiek onder andere in Nederland nog wel blijven ook.

Twee jaar geleden stelde het bedrijf niettemin autonoom te willen groeien in zijn uitdagende thuismarkten. Vooral in Polen werd groei verwacht, maar in Nederland en Duitsland juist niet. Daarnaast zou er groei moeten komen door overnames binnen of buiten Europa. De onderliggende EBITDA zou jaarlijkse 0 tot 3 procent moeten groeien.

De Boer zegt liever te hebben dat ForFarmers geen doelstelling afgeeft, dan een doelstelling die niet haalbaar is, of waar een deel van de groei uit eventuele acquisities zou moeten komen. "Daar kan ik niets mee. Dan heb ik liever dat men zegt: dit is het plaatje. Dan vullen wij het zelf wel in."

Het aandeel ForFarmers steeg maandag 7 procent, in aanloop naar de cijfers.