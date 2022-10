Futures Wall Street wijzen omlaag

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, na de stevige winst van vrijdag.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,3 procent in het rood. Technologie-index Nasdaq koerst af op een openingsverlies van 0,5 procent.

Deze week zit weer vol bedrijfsresultaten, een rentebesluit van de Federal Reserve en een update over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

De Dow Jones-index steeg in oktober tot nu toe 14,4 procent. Dit zou het beste maandresultaat zijn in meer dan veertig jaar. Na de uitverkoop in de zomer kwamen de koopjesjagers weer van alle kanten toestromen.

"Er waren vorige week meer dan voldoende redenen om aandelen massaal te dumpen: teleurstellende resultaten van sterkhouders als Alphabet en Meta lieten die aandelen onderuitgaan met dubbele cijfers, en het PCE-inflatiecijfer voor september liep verder op. Ook stelde China meer lockdowns in", aldus Tom Lee van Fundstrat.

Toch steeg de S&P500-index met 4 procent. "Het meest interessante resultaat is, dat de consensusverwachting over de bedrijfsresultaten nog negatiever is geworden, ondanks de koerswinsten."

Gunstig voor het sentiment is de hoop dat de Fed minder havikachtig kan worden. Woensdag rekent de markt nog op een renteverhoging met 75 basispunten, maar daarna zal het tempo wat afzwakken, verwacht de markt nu.



De olieprijs daalde, na tegenvallend industriecijfers uit China, die zorgen over het strikte coronabeleid voedden. Een december-future West Texas Intermediate werd 1,7 procent goedkoper op 86,42 dollar. Brent-olie voor januari werd 1,5 procent voordeliger op 92,33 dollar.



De euro/dollar noteerde op 0,9930. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 0,9965 op de borden. De dollar stijgt op een verwachte renteverhoging van de Fed woensdag. Als de Fed aankondigt dat de komende stappen kleiner zullen zijn, kan de dollar zijn opmars staken, denkt UniCredit.

Vanwege het tijdsverschil tussen de VS en Europa, nadat in Europa dit weekend de klok werd verzet, opent Wall Street voor Europese handelaren een uur vroeger dan gebruikelijk.



Bedrijfsnieuws

De grootste technologiebedrijven in de VS zijn uit de gratie bij beleggers, op een manier die sinds de dotcom-bubbel van 2000 niet meer vertoond is. De reden is de stijgende marktrente. De Nasdaq Composite daalde 29 procent dit jaar. Van de grote techreuzen deed alleen Apple het beter, met een verlies van 14 procent. Facebook-eigenaar Meta, Amazon.com, Netflix en Google-eigenaar Alphabet deden het allemaal slechter dan een koersdaling van 29 procent.

Emerson Electric verkoopt een meerderheidsbelang in zijn klimaattechnologiebedrijf aan Blackstone voor een waardering van 14 miljard dollar. Blackstone zou een belang van 55 procent krijgen.

Staalbedrijven in de Verenigde Staten kampen met de laagste staalprijzen in twee jaar tijd. De winst daalt hierdoor, maar op termijn zal dit ook weer in de kosten zichtbaar worden.

Slotstanden

De S&P 500 won vrijdag 2,5 procent op 3.901,06 punten, de Dow Jones index steeg 2,6 procent op 32.861,80 punten en de Nasdaq sloot 2,9 procent in de plus bij een stand van 11.102,45 punten.