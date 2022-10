Europese beurzen laten bescheiden bewegingen zien

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur in de buurt van de slotkoersen van vorige week.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde fractioneel tot 410,68 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 13.260,54 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 6.264,14 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,1 procent hoger op 7.057,30 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat afgelopen week de vierde week op rij was dat de beurzen hoger sloten in Europa en de VS, ondanks dat sommige bedrijfscijfers tekortschoten.

"Vooral noemenswaardig is dat hoewel diverse resultaten tegenvielen, vooral in de techsector, de wat meer traditionele aandelen in de markt beter presteerden", aldus Hewson.

De analist spreekt van een breed, sterk herstel op de aandelenmarkten, terwijl de Amerikaanse dollar en rentes juist scherp daalden in de afgelopen dagen. "Waar deze plotselinge ommekeer vandaan komt, is de vraag."

Hewson zag bewijs dat de inflatie afkoelt in de VS, terwijl er tegelijk zorgen zijn dat de hogere rentes in de afgelopen periode al diverse delen van de economie raken. Met name de huizenmarkt wordt flink geraakt, zo merkte hij op. Dit kan volgens hem de reden zijn geweest dat de centrale banken in Australië en Canada de rentes minder sterk hebben verhoogd dan verwacht in de afgelopen weken.

Bovendien wees Hewson op uitspraken van Fed-voorzitter Mary Daly van San Francisco dat het na november tijd wordt om te spreken over minder agressieve renteverhogingen. "Dit voedt de hoop dat de Federal Reserve deze week een wat softere toon zal aanslaan met betrekking tot toekomstige renteverhogingen", aldus Hewson. "En Daly is niet de enige die deze visie omarmt, gezien vicevoorzitter Lael Brainard van de Fed eerder al soortgelijke opmerkingen maakte."

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in oktober met 10,7 procent stegen, na een prijsstijging 9,9 procent een maand eerder. Die stijging kwam voor analisten van SEB niet als een verrassing.

"Er is hoop dat het einde van een reeks enorme renteverhogingen in zicht is, maar de huidige inflatie en de verwachtingen voor de inflatie liggen nog steeds hoog", aldus SEB.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9930. De olieprijzen daalden met circa anderhalf procent.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam profiteerde Prosus van een herhaling van het koopadvies door zowel Deutsche Bank als Credit Suisse. Beide banken verlaagden wel hun koersdoelen iets. Prosus won 4,8 procent.

Cofinimmo won in Brussel 2,2 procent. De kwartaalupdate van Cofinimmo van vrijdagavond was een blijk van stabiliteit, zo concludeerde Degroof Petercam maandag.

Unibail-Rodamco-Westfield trok in Parijs 2,1 procent aan, terwijl Capgemini juist 2,4 procent inleverde.

In Frankfurt schreef Fressenius 3,5 procent bij, maar daalde Merck met 2,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een circa half procent lagere opening tegemoet.

Wall Street opent een uur eerder dan normaal vanwege het verschil in zomer- en wintertijd.

De S&P 500 won vrijdag 2,5 procent op 3.901,06 punten, de Dow Jones index steeg 2,6 procent op 32.861,80 punten en de Nasdaq sloot 2,9 procent in de plus bij een stand van 11.102,45 punten.