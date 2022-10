Valuta: dollar sterkt aan in aanloop naar rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De euro staat maandagochtend onder pariteit met de dollar, nadat uitspraken van ECB-voorzitter Christine Lagarde vorige week als duifachtig werd opgevat door de markt, in aanloop naar een rentebesluit van de Federal Reserve aanstaande woensdag.

Er is wel wat beweging, merkte analist Stefan Koopman van Rabobank op over de valutamarkt maandagochtend, maar niet veel richtinggevend nieuws.

De stijging van de euro tot boven pariteit vorige week was van korte duur en dat was ook wel te verwachten, volgens Koopman. Rabobank adviseert om dollars te kopen als de euro weer boven pariteit staat.

Aanleiding voor de opleving van de Europese eenheidsmunt was speculatie, dat de Federal Reserve het beleid een draai gaat geven, door over te schakelen van grote naar kleinere rentestappen.



Vrijwel analisten gaan er op dit moment echter van uit dat deze week opnieuw de rente met 75 basispunten wordt verhoogd. Ook in december zal er nog zeker 50 basispunten in het vat zitten, denkt Koopman, en hij verwacht geen signaal van een 'pivot' deze week.

"Er begint langzaam bewijs te komen dat de sterke economie barstjes vertoont, op de arbeidsmarkt en in de grondstoffen. Maar ze hebben eerder de opkomst van inflatie onderschat en zullen het nu langer moeten volhouden, omdat ze zich niet kunnen verooorloven weer een fout te maken."

Waar Rabobank denkt dat de Federal Reserve uiteindelijk de rente naar 5 procent zal verhogen, zal de ECB mogelijk eindigen bij 3 procent.

Er komt nog wel een grote stap van 75 basispunten, hoewel sommigen in de markt op 50 basispunten rekenen. Daarna volgen kleinere stappen van de ECB. Uitspraken van Lagarde dat er al duidelijke vorderingen zijn geboekt met het wegnemen van het verruimende monetaire beleid waren aanleiding voor de opleving van de euro vorige week.

Op donderdag volgt de Bank of England met een rentebesluit. Hier is meer onzekerheid of de Britten de rente met 50 of 75 of zelfs 100 basispunten zullen verhogen. Na de recente politieke onrust is die onzekerheid wel te verklaren volgens Koopman. Ook begint de Bank of England dinsdag met de verkoop van obligaties, wat ook impact kan hebben op de koers van het pond. Als de Bank of England donderdag slechts 50 basispunten verhoogt, kan het pond wel eens afgestraft worden. Daarom rekent Koopman op 75 basispunten.

In Brazilië is de verkiezingsoverwinning van Lula op Bolsonara waarschijnlijk positief voor de economie op de lange termijn. Met zijn ideeën over de bescherming van het regenwoud houdt de zondag opnieuw gekozen ex-president zich beter aan de wensen van de westerse landen. Op korte termijn betekent de krappe overwinning een risico dat de verliezende partij de uitslag gaat aanvechten, zoals Donald Trump in de VS ook deed. Dit kan weer slecht uitpakken voor de Braziliaanse real, denkt Koopman, vanwege de onzekerheid die een betwiste verkiezingsuitslag met zich meebrengt.