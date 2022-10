Bescheiden winsten in Amsterdam, forse koerssprong Pharming Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 669,65 punten. Analisten van SEB wezen op een spetterend weekslot afgelopen vrijdag, toen de Amerikaanse beurzen 2,5 tot 3 procent stegen. "Er is hoop dat het einde van een reeks enorme renteverhogingen in zicht is, maar de huidige inflatie en de verwachtingen voor de inflatie liggen nog steeds hoog", aldus SEB. De consumentenprijzen in de eurozone stegen in oktober met 10,7 procent, na een prijsstijging 9,9 procent een maand eerder. Die stijging kwam voor analisten van SEB niet als een verrassing. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in oktober 5,0 procent op jaarbasis. Dit was in september 4,8 procent. "De recente inflatiedata waren niet zo slecht. De kwartaalrapportages waren daarnaast niet geweldig, maar ook niet verschrikkelijk", zei Megan Horneman, chief investment officer bij Verdence. "Als je die middenweg hebt, dan is dat vaak positief voor aandelenmarkten." Het sterke slot voor de Amerikaanse aandelenmarkten op vrijdag, waarbij aandelen naar de hoogste niveaus in een maand klommen geholpen door sterke kwartaalcijfers van energiereuzen, zorgde volgens analisten van IG voor een optimistische stemming in Azië vanochtend. De Chinese beurzen maakten evenwel een duikeling, nu het aantal coronagevallen en de kans op nieuwe lockdownmaatregelen weer toenemen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9941. De olieprijzen daalden met circa anderhalf procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen profiteerde Prosus van een herhaling van het koopadvies door Deutsche Bank. Het koersdoel ging wel licht omlaag van 93,00 euro naar 90,00 euro. Ook bij Credit Suisse ging het koersdoel wat omlaag, maar het Outperform advies werd ook hier gehandhaafd. Prosus won 4,5 procent op 43,16 euro. Just Eat Takeaway won 3,6 procent. ASMI was met 1,7 procent de grootste daler. In de AMX won Basic-Fit 2,9 procent, na de koersafstraffing vrijdag van 19 procent na cijfers. Air France-KLM en Fugro verloren juist 2,1 tot 3,0 procent. In de AScX won Pharming 7,9 procent. Nedap leverde 1,3 procent in. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.