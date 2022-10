'Meer omzet en winst voor DSM verwacht' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het derde kwartaal van 2022 meer omzet en EBITDA behaald. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de consensus opgesteld door Vara. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet volgens de analisten van 1.824 miljoen naar 2.097 miljoen euro. En de aangepaste EBITDA liep op van 347 naar 359 miljoen euro. Credit Suisse ziet bij DSM wel tegenwind als gevolg van onder meer dalende prijzen voor vitamines en oplopende energiekosten. Maar daar staan volgens de bank op lange termijn wel de voordelen van de fusie met Firmenich tegenover. Eind mei werd bekend dat DSM en Firmenich gaan fuseren. De twee bedrijven zien synergievoordelen ter waarde van 350 miljoen euro op het niveau van de aangepaste EBITDA, inclusief 500 miljoen euro aan extra omzet door met name de combinatie van Food & Beverage van DSM met Taste & Beyond van Firmenich. De fusie ondersteunt dan ook een dubbelcijferige winstgroei per aandeel. Het fusiebedrijf mikt op een duurzame autonome groei van 5 tot 7 procent per jaar voor de middellange termijn, aangejaagd door innovatie en een aangepaste EBITDA-marge van 22 tot 23 procent. Credit Suisse kijkt uit naar het prospectus voor de fusie, dat meer inzicht moet geven in de verwachte synergievoordelen. Verwachtingen Bij publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal in augustus handhaafde DSM de outlook voor 2022. Het bedrijf rekent op een aangepaste EBITDA die met 5 tot 10 procent stijgt. Die groei is volgens analisten van UBS volledig te danken aan overnames en wisselkoerseffecten, "want de onderliggende activiteiten zullen iets teruglopen als gevolg van de kostendruk, die vooral energiegerelateerd is, en mindere prestaties bij de tak VMS in de tweede jaarhelft." UBS verwacht wel dat DSM de outlook van een hoog enkelcijferige groei bij de divisie HNB zal herhalen bij de kwartaalupdate morgen. DSM opent dinsdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

