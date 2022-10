Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het koersdoel voor Prosus verlaagd van 99,00 naar 94,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Analisten van Credit Suisse zijn al lange tijd te spreken over de sterke balans van Prosus en daarmee over de gunstige financieringsmogelijkheden ten opzichte van concurrenten. Credit Suisse paste vooral de vooruitzichten voor de belangen van Prosus aan, waardoor het koersdoel voor de investeerder wat omlaag ging. Ook houdt de Zwitserse zakenbank rekening met een 5 procentpunt hogere korting op het aandeel Prosus. "Desondanks zien we nog steeds een opwaarts potentieel van 127 procent op basis van de huidige koers", aldus de analisten, die dan ook het Outperform advies handhaafden. Het aandeel Prosus steeg maandag met 3,4 procent tot 42,73 euro. Bron: ABM Financial News

