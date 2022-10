Prosus en ASML stijgen in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong krap een half procent hoger naar 670,37 punten, terwijl de Midkap vlak noteerde. Onder de hoofdaandelen profiteerde Prosus van een herhaling van het koopadvies door Deutsche Bank. Het koersdoel ging wel licht omlaag van 93,00 euro naar 90,00 euro. Prosus won 3,3 procent op 42,70 euro. ASML won twee procent. Signify was met ruim twee procent de grootste daler. In de AMX won Basic-Fit drie procent, na de koersafstraffing vrijdag van 19 procent na cijfers. Air France-KLM en Fugro verloren juist meer dan twee procent. In de AScX won Majorel vier procent. Bron: ABM Financial News

