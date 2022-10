Koopadvies voor ASR door Morgan Stanley Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het advies voor ASR Nederland verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel van 47,10 naar 52,80 euro, naar aanleiding van de aangekondigde overname van de Nederlandse verzekeringstak van Aegon. Deze deal is positief voor beide verzekeraars, volgens de analisten. ASR creëert veel waarde over de lange termijn door synergieën en kan een aantrekkelijk rendement verwachten op het geïnvesteerde kapitaal. De beoogde 1,3 miljard aan operationele kapitaalaanwas in 2025 betekent een aantrekkelijk rendement op de vrije kasstroom van 14 procent, waardoor ASR vanaf 2024 meer dan 10 procent van het kapitaal per jaar kan uitkeren middels dividend en de inkoop van eigen aandelen. Bovendien denkt Morgan Stanley dat de synergieën op het gebied van kosten en kapitaaleisen nog hoger kunnen uitvallen. Dat was in het verleden vaak het geval met overnames binnen dezelfde markt. Het koersdoel biedt een opwaarts potentieel van 19 procent. Aegon kan door de desinvestering meer focussen op het creëren van meer aandeelhouderswaarde en meer kapitaal teruggeven aan aandeelhouders, zoals de verzekeraar al heeft aangekondigd. Op de langere termijn vinden de analisten NN Group en ASR Nederland echter aantrekkelijker. Hierdoor blijft het advies voor Aegon Gelijkgewogen. De Belgische sectorgenoot Ageas krijgt intussen een adviesverlaging naar Gelijkgewogen, vanwege de gevoeligheid voor de Chinese economie en de Britse inflatie. Bron: ABM Financial News

