Deutsche Bank verlaagt koersdoel Prosus

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Prosus verlaagd van 93,00 naar 90,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Silvia Cuneo verwacht dat Prosus afgelopen halfjaar de investeringen heeft opgeschroefd. Door de huidige marktonzekerheden, hebben veel online bedrijven juist hun investeringsplannen in de koelkast gezet en richten zij zich op het verbeteren van de winstgevendheid. "Maar Prosus niet", aldus Cuneo. In aanloop naar de halfjaarcijfers van Prosus op 23 november, verwacht de analist dat de investeerder afgelopen halfjaar flink heeft ingezet op onder meer kansen binnen het betaalsegment, digitaal bankieren en educatieve technologie. In het licht van de recente tegenwind in China, zou een update over de voorziene omvang van het inkoopprogramma van eigen aandelen via de verkoop van Tencent-aandelen het sentiment rond Prosus kunnen verbeteren. Ook zou dit de korting op het aandeel kunnen terugbrengen, verwacht de analist. Deutsche verlaagde de ramingen voor 2023 met 10 procent, maar het koersdoel ging uiteindelijk slechts 3 procent omlaag, gezien de koersdoelverlaging vooral te maken heeft met de waardedaling van Tencent. Het aandeel Prosus sloot vrijdag 5,3 procent lager op 41,31 euro. Bron: ABM Financial News

