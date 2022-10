Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 49 punten voor de Duitse DAX en een plus van 22 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 16 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend in het groen geëindigd. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets worden beleggers in de war gebracht door de tegenvallende prestaties van de techsector tegenover de "meer traditionele economische indicatoren".

Wel lijken beleggers te hopen dat de centrale banken de rentes binnenkort minder agressief gaan verhogen. Later deze week komen de Federal Reserve en Bank of England met hun rentebesluiten.

De economie van Frankrijk groeide in een eerste raming over het derde kwartaal op kwartaalbasis met 0,2 procent en dat was meer dan de verwachte toename met 0,1 procent. En Duitsland maakte over het afgelopen kwartaal een onverwachte groei door van 0,3 procent op kwartaalbasis. Vooraf werd rekening gehouden met een krimp met 0,2 procent.

Dat betekent volgens econoom Carsten Brzeski van ING echter niet dat Duitsland een recessie zal vermijden.

En de inflatie in de grootste economie van de eurozone blijft torenhoog, zo werd vanmiddag bekend. De consumentenprijzen in Duitsland stegen in oktober met 10,4 procent op jaarbasis, na een inflatie van 10 procent in september.

"We zijn nog een paar maanden verwijderd van de piek", aldus Brzeski.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in oktober licht verbeterd, conform een eerdere raming, maar bleef wel in negatief terrein. Het economisch sentiment verslechterde juist.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen heeft in het derde kwartaal de omzet en het resultaat flink zien toenemen, ondanks de lastige marktomstandigheden. Volkswagen herhaalde de outlook voor het hele boekjaar. Het aandeel daalde 2 procent.

Air France-KLM heeft in het derde kwartaal van 2022 een flinke verbetering laten zien en wist ook winst te boeken. Het aandeel daalde toch 13 procent omdat de outlook voorzichtig was, volgens Bernstein. Air France-KLM verwacht dat de capaciteit in het vierde kwartaal uitkomt op 85 procent van het pre-corona niveau, waar eerder nog werd gerekend op 85 tot 90 procent. In 2023 loopt de capaciteit naar verwachting wel op naar 90 procent, aldus de analisten.

Universal Music Group verloor ruim 5 procent na het openen van de boeken. De omzetgroei nam in het derde kwartaal af en de omzet uit streaming viel tegen.

Vrijwel overal noteerden de koersen van tech-gerelateerde aandelen lager. ASML daalde ruim een half procent en ASMI bijna een procent in Amsterdam. Het Franse STMicroelectronics verloor ruim 2 procent en het Duitse Infineon bijna een half procent.

In de DAX ging verder Fresenius onderuit, met een verlies van ruim 8 procent. MTU Aero Engines deed wel goede zaken in Frankfurt en steeg bijna 4 procent.

In Parijs ging Airbus aan kop, met een plus van bijna 3,5 procent. ArcelorMittal was hekkensluiter in de CAC 40 en verloor ruim 2,5 procent.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een vlakke opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag flink hoger geëindigd.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets noemde het "ietwat verrassend" dat de teleurstelling over de cijfers van Amazon en Apple donderdagavond vandaag geen negatief effect had op Wall Street.

Apple is volgens analist Dan Ives van Wedbush "het enige lichtpuntje" in wat een vreselijke week was voor big tech.

Toch behaalden de drie grote indexen mooie weekwinsten. En de Dow is bezig aan zijn sterkste oktobermaand ooit, volgens marktkenners.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Amerikaanse kernprijzen in september net zo hard zijn gestegen als een maand eerder. De PCE kernprijsindex steeg met 0,5 procent op maandbasis. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 5,1 procent, een stijging ten opzichte van de 4,9 procent in augustus. Er was een stijging tot 5,2 procent verwacht.

Tevens werd bekend dat de inkomens van Amerikanen in september op maandbasis met 0,4 procent zijn gestegen, terwijl de uitgaven met 0,6 procent toenamen. Dat was beter dan verwacht.

Volgens Brad Conger van Hirtle, Callaghan & Co verandert er met de inflatiedata weinig aan de verwachting dat de Federal Reserve mogelijk spoedig op de pauzeknop drukt.

De FedWatch Tool van CME geeft nu aan dat de markt in meerderheid verwacht dat de rente in december met 50 basispunten wordt verhoogd. Komende week is dat vermoedelijk 75 basispunten.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 4,01 procent.

Verder is het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in oktober iets harder gestegen, terwijl de aanstaande huizenverkopen in september met ruim 10 procent zijn gedaald en op jaarbasis met 31 procent.

Hewson noemt de huizenverkopen zorgwekkend. "Het onderstreept hoeveel schade de hoge rentes de Amerikaanse woningmarkt toebrengen", aldus de marktanalist.

WTI-olie werd vrijdag ruim een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Amazon sloot 6,5 procent lager, nadat de e-commercereus donderdag laat met een teleurstellende outlook kwam. Voor het vierde kwartaal rekent Amazon op een operationele winst van 0 tot 4,0 miljard dollar en een omzet van 140 tot 148 miljard dollar. De markt rekende op een operationele winst van 5 miljard dollar in het vierde kwartaal en een omzet van 155,1 miljard dollar.

Apple heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald, waarbij de verkoop van iPhones toenam, maar niet zoveel als verwacht. De techreus gaf geen outlook af maar analisten houden vertrouwen in het bedrijf. Het aandeel steeg bijna 8 procent.

Intel won meer dan 10 procent, nadat de winst afgelopen kwartaal hoger uitkwam dan verwacht. De outlook werd wel verlaagd en de chipreus gaat flink kosten besparen nu de macro-economische tegenwind aanhoudt.

Chevron sloot een procent hoger. De energiereus presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Chevron boekte een nettowinst van 11,2 miljard dollar, ofwel 5,78 dollar per aandeel, in vergelijking met 6,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg met 49 procent tot 66,6 miljard dollar.

Sectorgenoot Exxon Mobil won bijna 3 procent. Exxon Mobil boekte in het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet en presteerde ook beter dan verwacht. Exxon Mobil realiseerde een nettowinst van 19,7 miljard dollar, in vergelijking met 17,9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Op gecorrigeerde basis bedroeg de winst per aandeel 4,45 dollar. Dat was 4,14 dollar een jaar eerder.

Colgate-Palmolive heeft de omzetverwachting voor dit jaar aangescherpt, nadat in het afgelopen kwartaal een iets hogere omzet werd geboekt, terwijl de nettowinst flink steeg. Het aandeel won bijna 2 procent.

Elon Musk heeft vrijdag de overname van Twitter afgerond, waarmee het bedrijf ook van de beurs is gehaald. CEO Parag Agrawal en CFO Ned Segal zijn naar verluidt al ontslagen. Zij moesten direct na hun ontslag het hoofdkantoor van Twitter verlaten. En Musk zou van plan zijn om een grootschalige reorganisatie door te voeren, waardoor nog veel meer personeelsleden het bedrijf zullen moeten verlaten.

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag verdeeld. Uit China kwamen tegenvallende macrocijfers, in de vorm van inkoopmanagersindexen die op krimp wijzen voor zowel de industrie als de dienstensector. In Japan bleek het consumentenvertrouwen iets gedaald.

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9946. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 0,9965.

MACRO-AGENDA:

