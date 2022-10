Drukke week met cijfers, inkopers en Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nadat het cijferseizoen afgelopen week goed op stoom was, met zelfs een Super Thursday, belooft het komende week ook weer druk te worden. Maar ook de macro-economische agenda is goed gevuld, waarbij veel aandacht zal uitgaan naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op donderdag. Net als de ECB zal de Fed de rente hoogstwaarschijnlijk verhogen met 75 basispunten. Voor het echter zo ver is, is dinsdag eerst de centrale bank van Australië en op donderdagmiddag de Bank of England nog aan zet. Maandag zijn er inflatiecijfers uit de eurozone en een Chinese inkoopmanagersindex. Dinsdag en woensdag volgen er meer inkoopmanagersindexen voor de industrie uit de rest van de wereld. Donderdag en vrijdag volgen de inkoopdata voor de dienstensector. Verder is er aandacht voor het Amerikaanse banenrapport op vrijdag, woensdag voorafgegaan door het rapport van ADP. In Nederland is er op maandag een lege bedrijfsagenda, maar op dinsdag openen DSM en ForFarmers de boeken. Halverwege de week is het de beurt aan Heijmans, Wolters Kluwer, AMG en Marel. Ook is er dan een beleggersdag van TomTom. Op donderdag komen BAM, ING, OCI, Ordina, Euronext en Galapagos met rapporten. En vrijdag zijn dit Sif, Van Lanschot, Eurocommercial en geeft Galapagos nog een R&D-update. In Brussel begint de cijferweek pas op donderdag, maar dan is het ook direct druk, met Solvay, Euronav, GBL en Galapagos. Vrijdag is de beurt aan Shurgard. Internationaal begint de week relatief rustig, maar is het donderdag ook enorm druk, om dan vrijdag zonder veel drukte weer het weekend op te zoeken. Maandag let de markt op de cijfers van NXP, en dinsdag is het de beurt aan onder meer BP, Pfizer en Uber. Woensdag volgt Qualcomm en donderdag openen onder meer Adecco, BMW, Zalando, DoorDash, GoPro en Starbucks de boeken. Vrijdag is het nog de beurt aan Société Générale. Bron: ABM Financial News

