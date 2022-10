Beursblik: beleggersvertrouwen naar historisch dieptepunt

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Nederlandse beleggers is gedaald naar een historisch dieptepunt. Dit blijkt dit weekend uit de ING Beleggersbarometer.

De barometer daalde van 62 in september naar 56 in oktober. Nog nooit sinds de start van deze metingen in 2002 was de score zo laag.

"Beleggers kijken opnieuw terug op een periode waarin de situatie van de Nederlandse economie verslechterd is. Maar zij zijn vooral nog negatiever over de waardedaling die zij in hun eigen beleggingsportefeuille constateerden", aldus ING.

De afgelopen maand hebben opnieuw meer beleggers verlies geleden, 48 procent tegenover 33 procent. Ook is het gemiddelde verlies gestegen van 7,5 procent in september naar 8,8 procent in oktober, aldus cijfers van ING.

En ook de toekomstverwachtingen blijven volgens de bank somber, zowel voor de Nederlandse economie, de eigen financiële situatie als de waarde van de beleggingsportefeuille.

Daling AEX

Zestig procent van de beleggers voorziet de komende drie maanden een daling van de AEX. Voor januari 2023 voorspellen zij dat de beursindex op 629 punten zal staan. Vorige maand voorspelden zij nog 661 punten voor de maand december.

"Het is echt een slecht beursjaar, maar koersen staan duidelijk hoger dan bij voorgaande dieptepunten op de barometer. Niet zo gek omdat bedrijfswinsten in de tijd blijven doorstijgen. Ondanks het moeilijke economische klimaat stijgen bedrijfswinsten ook de eerste drie kwartalen van dit jaar nog", zei Bob Homan, hoofd ING Investment Office.

"Zittende beleggers hebben pijn van de dalende koersen, maar voor de toekomst bieden koersdalingen juist kansen. Het meest duidelijk is dit voor obligatiebeleggers", meent Homan.

Draaien

Homan zei eerder deze maand voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5 dat ING IM overwogen in energie, financials en farmacie is.

"Maar er komt een moment dat je dit moet draaien", van waarde-aandelen naar groei-aandelen, "die hard zijn afgekomen en dat wordt straks wel weer interessant".

Als de rente piekt, vermoedelijk begin volgend jaar, "dan zul je wel een draai moeten maken". Homan denkt dan aan IT en chipbedrijven. "Die beginnen zo langzamerhand wel weer interessant te worden."

