Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek werd gedomineerd door een golf aan kwartaalcijfers, terwijl zorgen over de aanhoudend hoge inflatie, het agressieve verkrappende beleid van centrale banken, de oorlog in Oekraïne en de vrees voor een recessie als een donderwolk boven de markt bleven hangen.

De Europese Centrale Bank heeft de rente donderdag, zoals verwacht, met 75 basispunten verhoogd.

Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, verwacht dat de volatiliteit ook in 2023 nog enige tijd hoog zal blijven.

"Dit betekent dat we tot ergens volgend jaar defensief gepositioneerd blijven tot de volatiliteit afneemt", lichtte zij toe.

Risicospreiding is volgens Schepers aan de orde van de dag.

Klik hier voor: volatiliteit blijft hoog maar geen reden voor pessimisme

Volgens Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO, is het tijd om wat risico toe te voegen aan portefeuille's. ABN AMRO hanteert een neutrale weging op obligaties en een minder sterke terughoudendheid op aandelen.

"Hoewel we de echte omslagpunten pas achteraf correct kunnen vaststellen, denken wij dat de focus van beleggers momenteel draait van inflatie naar de stand van de economie. De inflatie is hoog, maar er zijn steeds meer signalen dat de inflatie volgend jaar afneemt en daardoor de piek in de rente nabij is. Dit creëert kansen voor staatsobligaties waar wij binnen de obligatieportefeuille enthousiast op zijn geworden", zei Wessels.

Voor de economie is volgens de strateeg vooral van belang hoeveel schade het verkrappende beleid van de centrale banken zal veroorzaken. "Wij verwachten in de eerste helft van volgend jaar een milde recessie in de VS. Hierdoor zullen de winstverwachtingen verder omlaag moeten komen, maar ze zullen niet van een klif vallen", aldus Wessels.

"Voorsorterend op herstel in de tweede jaarhelft en de dalende rentes, worden wij daarom ook minder negatief op aandelen", voegde hij toe.

Klik hier voor: tijd om wat risico toe te voegen aan portefeuille

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen nam voor de camera van ABM Financial News de cijfers van ASMI onder de loep.De koersdaling volgend op de publicatie was volgens hem overdreven.

De orderinstroom viel volgens Versteeg wat tegen, met name door de Amerikaanse exportrestricties voor China.

Van de omzet exporteert ASMI ongeveer 16 procent naar China, en daarvan wordt ongeveer 40 procent geraakt door de restricties. "Dan heb je het zo over 6 à 7 procent van de omzet." Dat is was meer dan bij ASML en TSMC, benadrukte de analist.

"De chipmarkt is enigszins aan het afkoelen", maar net als bij ASML, zal dit voor ASMI uiteindelijk wel meevallen, denkt Versteeg. Beide Nederlandse halfgeleiderspecialisten zijn minder actief in de geheugenmarkt, waar de meeste tegenwind zit. De markt voor logic blijft beter liggen. "De investeringen in dat deel van de markt blijven gewoon sterk."

"Ik blijf positief over ASM International", aldus Versteeg, die zijn koersdoel van 450 euro handhaaft.

Klik hier voor: koersdaling ASMI overdreven