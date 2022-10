Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Bij een settlement van 87,90 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim een procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI juist 3 procent duurder. Nieuwe coronabeperkingen in een aantal grote Chinese steden zetten vrijdag druk op de oliemarkten, zag vermogensbeheerder Stephen Innes van SPI Asset Management. Op weekbasis kon wel worden geprofiteerd van een sterke olie-export in de VS en de hoop dat de Federal Reserve na volgende week mogelijk de pauzeknop zal indrukken en de rente minder agressief zal verhogen vanaf december. Dat zou kunnen leiden tot een minder sterke dollar en dat is gunstig voor de olieprijs. Eerder deze week meldde de Energy Information Administration dat de Amerikaanse olie-export op een record hoog niveau staat, wat volgens Innes duidt op een "robuuste vraag naar olie." Uit het wekelijkse voorradenrapport bleek ook dat de benzinevoorraden in de VS afgelopen week zijn gedaald. "Met deze data zullen handelaren zich afvragen waarom iedereen het eerder had over een vraag [naar olie] die onder druk stond", aldus de marktkenner. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.