AEX schudt volatiliteit af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week verder gestegen. Op een slotstand van 667,52 punten op vrijdag won de AEX 2,3 procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 652,46 punten, toen een winst van zo'n 3,5 procent.

De markten zijn volatiel, volgens CIO Mark Haefele van UBS. De VIX index steeg deze week even tot boven de 30 punten, maar noteerde daar vrijdag weer onder, op zo'n 27 punten.

Over het algemeen valt het cijferseizoen mee, hetgeen tot hogere beurskoersen leidt.

"Beleggers krijgen er iets meer vertrouwen in dat de grootste tegenwind, de sterk opgelopen rentes die de waarderingen hebben gedrukt, langzaam maar zeker iets gaat luwen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Big tech laat het afweten

Daar staat tegenover dat big tech tot nog toe teleurstelt. Dit werd afgelopen week vooral duidelijk uit de cijfers van Microsoft, Alphabet, Amazon en Meta deze week.

"De resultaten van Meta voorspellen onheil voor bedrijven die actief zijn in online advertising. Nieuwe privacy updates en een loerende recessie zorgen voor een implosie van deze inkomstenstroom", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Door de cijfers van Amazon gingen de "recessiebellen flink rinkelen", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Er is geen twijfel dat het plaatje er momenteel slecht uitziet in de VS."

Dit leidde er volgens hem toe dat techaandelen flink onder druk kwamen te staan. Meta en Amazon staan op dubbelcijferige verliezen voor de week.

Apple boekte in het afgelopen kwartaal een recordwinst van 20,7 miljard dollar, iets beter dan verwacht. Ook de omzet viel met 90,1 miljard dollar iets hoger uit dan de inschattingen van analisten vooraf. Toch lijkt de ook de iPhone-producent niet immuun voor het gure economische klimaat wereldwijd. Apple onthield zich van het geven van een outlook voor het lopende kwartaal en meldde alleen dat het op jaarbasis een groeivertraging verwacht.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets worden beleggers in de war gebracht door de tegenvallende prestatie van de techsector tegenover de "meer traditionele economische indicatoren". En dit woog richting het einde van de week dan ook zwaarder volgens de analist, dan het vooruitzicht van een lager tempo van renteverhogingen door de centrale banken.

Inkoopdata wijzen steeds meer op recessie

Beleggers konden begin deze week reageren op een groeicijfer uit China en inkoopmanagersindexen uit de eurozone en de VS.

De Chinese economie groeide afgelopen kwartaal met 3,9 procent, waarmee de groei dit jaar vooralsnog uitkomt op 3,0 procent. De cijfers waren vorige week al verwacht, maar werden vermoedelijk uitgesteld om het vijfjaarlijkse congres van de Communistische partij niet te overschaduwen. De groei ligt ruim onder de circa 5,5 procent waar Beijing officieel op rekent.

"De vastgoedcrisis, de afnemende vraag en de dalende consumptie zijn uitdagingen voor de in functie bevestigde secretaris-generaal van de Communistische Partij, Xi Jinping", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG Nederland.

De inkoopmanagerscijfers voor de eurozone wezen op een toenemende krimp in oktober in de industrie en dienstensector. Econoom Chris Williamson van S&P verwacht dat de economie van de muntunie in het vierde kwartaal zal krimpen.

De economische activiteit in de industrie in de Verenigde Staten is in oktober licht afgenomen, terwijl de dienstensector harder kromp.

"De economische neergang in de VS won aan momentum in oktober, terwijl het vertrouwen in de vooruitzichten ook sterk is verslechterd", aldus Williamson.

ECB verrast niet

Deze week stond verder in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB verhoogde de belangrijkste rentetarieven conform de verwachting met 75 basispunten, maar liet in het midden of het tempo van de verhogingen nu wordt teruggeschroefd.

"Er komen meer renteverhogingen aan", wilde voorzitter Christine Lagarde donderdag in een toelichting wel bevestigen.

De tweede verhoging met 75 basispunten op rij brengt de depositorente in het midden van de door ECB genoemde bandbreedte van 1 tot 2 procent die wordt beschouwd als een neutrale rente, oftewel een renteniveau waarbij de economie noch gestimuleerd noch afgeremd wordt.

Dat zou volgens investeringsstrateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors een "natuurlijk punt" moeten zijn om het tempo van de renteverhogingen terug te schroeven, "zeker gezien de grote kans op een recessie in de eurozone in het vierde kwartaal."

Daarom verwacht State Street dat de ECB de rente in december met 'slechts' 50 basispunten verhoogt, "zodat de depositorente tegen het einde van het jaar uitkomt op 2 procent", aldus Kassam.

Econoom Carsten Brzeski van ING vraagt zich af waarom er überhaupt nog meerdere aanvullende renteverhogingen nodig zouden zijn. In de ECB-vooruitzichten van september ging de centrale bank al uit van een inflatie van 2,3 procent in 2024. Brzeski gokt dat de ramingen in december voor 2025 een inflatie van 2,0 procent laten zien.

Volgens Brzeski was de ECB niet eerder zo agressief. "In iets meer dan drie maanden heeft de ECB de rente met in totaal 200 basispunten verhoogd", waarmee het de scherpste en meest agressieve verhogingscyclus ooit is", aldus de econoom.

Volgende week is de Federal Reserve aan zet met zijn rentebesluit. Verwacht wordt dat de Fed de rente met opnieuw 75 basispunten zal verhogen. Vrijdag verscheen de voor de centrale bank belangrijke PCE-inflatie waaruit bleek dat deze op maandbasis is gestabiliseerd, terwijl op jaarbasis sprake was van een sterkere toename, van 4,9 naar 5,1 procent. Er was een stijging tot 5,2 procent verwacht.

Toch rekent de markt er in toenemende mate op dat de Fed na volgende week de pauzeknop zal indrukken. De FedWatch Tool van CME geeft nu aan dat de markt in meerderheid verwacht dat de rente in december met 50 basispunten wordt verhoogd.

De euro/dollar handelde vrijdag op 0,9960 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot onder de 4,00 procent. De Duitse variant steeg tot 2,10 procent.

Britse pond daalde 1,5 procent ten opzichte van de euro. Deze week werd bekend dat Rishi Sunak Liz Truss opvolgt als nieuwe leider van de Conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk en daarmee is hij de nieuwe Britse premier.

WTI-olie werd op weekbasis bijna 4 procent duurder, onder meer na beter dan verwacht groeicijfers uit de VS. De groei kwam uit op 2,6 procent in het derde kwartaal, waar 2,4 procent werd voorspeld.

Stijgers en dalers

ASMI gaf op weekbasis ruim 9 procent prijs na cijfers. ASMI behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de orderinstroom terugviel als gevolg van de verwachte negatieve impact van nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen voor China. Analisten verlaagden veelal hun koersdoelen, maar de koopaanbevelingen bleven meestal behouden.

Shell steeg bijna 5 procent na cijfers. De energiereus boekte in het derde kwartaal van 2022 meer winst dan een jaar eerder en kondigde aan het dividend steviger te willen verhogen en nog meer eigen aandelen te gaan inkopen. "Onze verwachting is dat het aandeel Shell aantrekkelijk zal blijven voor beleggers zolang de energieprijzen hoog blijven en een groot deel van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders", aldus marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro.

Unilever zag een outlookverhoging vrij mager beloond met een plus van ruim een procent op weekbasis, terwijl de outlookverhoging van Unibail-Rodamco een winst op weekbasis van bijna 7 procent opleverde.

Unilever verwacht dit jaar een onderliggende omzetgroei te realiseren van meer dan 8 procent tegen de eerdere verwachting van meer dan 6,5 procent, terwijl Unibail nu rekent op een aangepaste terugkerende winst van minimaal 9,10 euro per aandeel. Eerder werd nog uitgegaan van minimaal 8,90 euro.

Heineken leverde bijna 2 procent in. De volumestijging van de brouwer bleef in het derde kwartaal achter op de analistenverwachtingen. Volgens ING waren vooral de resultaten uit Europa tegenvallend met een groei van 1,3 procent, terwijl er was gerekend op een stijging van 6 procent. "En dat ondanks een hete, droge zomer", aldus ING. Net als ASMI kreeg ook Heineken een serie koersdoelverlagingen om de oren.

KPN steeg bijna 3,5 procent na cijfers. ING merkte op dat KPN de outlook voor 2023 liet varen. De enige hint die KPN volgens ING gaf voor 2023, is dat het telecombedrijf verwacht dat het EBITDA-resultaat na leases licht zal groeien met het oog op de huidige inflatie en energiekosten. De bank merkte op dat de analistenconsensus voor volgend jaar nog uitgaat van een groei met 2,5 procent tot 2.461 miljoen. "Dit impliceert dat de consensus met 1,5 procent omlaag moet voor de EBITDA na leases in 2023", aldus ING.

Universal Music Group steeg op weekbasis bijna 4 procent. Volgens zakenbank Citi zal UMG profiteren van prijsverhogingen van Apple voor Apple TV en Music. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor UMG, maar herhaalt wel het koopadvies. De kwartaalcijfers die UMG deze week presenteerde werden minder enthousiast ontvangen door de markt. Voor het vierde kwartaal verwachten analisten wel meer grote muzikale kaskrakers waar het entertainmentconcern van kan profiteren.

Philips kwam deze week met definitieve kwartaalcijfers, die na een waarschuwing eerder deze maand weinig verrassingen bevatten. Wel kondigde Philips een omvangrijke ontslagronde van 4.000 banen aan. Volgens ING neemt de nieuwe CEO Roy Jakobs beslissende stappen. Het aandeel verloor op weekbasis zo'n 5,5 procent.

Prosus leverde op weekbasis bijna 16 procent in en was daarmee hekkensluiter. Techaandelen op de beurs van Hongkong gingen onderuit, uit vrees dat Beijing zal vasthouden aan de strenge houding voor techbedrijven. Tencent, de belangrijkste deelneming van Prosus, verloor op weekbasis zo'n 14 procent in Hongkong.

Randstad heeft in het derde kwartaal van 2022 duidelijk beter gepresteerd dan voorzien qua omzet en onderliggend resultaat, hoewel de brutomarge tegenviel. KBC Securities verlaagde het koersdoel. Het aandeel steeg op weekbasis met ruim 6 procent.

Signify won na cijfers en een outlookverlaging toch 5,5 procent op weekbasis. Degroof Petercam zag wel reden het koersdoel te verlagen bij handhaving van het Houden advies.

Aegon was deze week koploper in de AEX koploper met een plus van 11,5 procent, na de bekendmaking van de overname van Aegon Nederland door ASR Nederland. Met het afstoten van de Nederlandse activiteiten, wordt Aegon steeds meer een Amerikaans bedrijf, zo stelden analisten ING. In de AMX won ASR 6 procent.

In de Midkap koerste Fugro na cijfers ruim 16 procent hoger op weekbasis. De cijfers waren dan ook beter dan verwacht, zo oordeelde ING. "De beste indicatie voor verdere groei in 2023 is het sterke orderboek, dat 34 procent hoger ligt op jaarbasis", aldus analist Quirijn Mulder.

Basic-Fit verloor daarentegen na een outlookverlaging ruim 14 procent en belandde daarmee onderaan in de index. Daarop zette Degroof Petercam het aandeel op de verkooplijst.

Ook de cijfers van Air France-KLM leverden een stevige koerstik op van meer dan 8 procent. OCI verloor 10,5 procent na een flinke ex-dividend notering.

Flow Traders klom liefst 23 procent na cijfers en ging daarmee aan kop, terwijl Arcadis ruim 5 procent won na het openen van de boeken. Analisten waren bij beide te spreken over de gepresenteerde resultaten. Corbion steeg ook 5 procent na het bekendmaken van kwartaalcijfers, waar analisten over het algemeen positief over waren.

In de AScX steeg Pharming ruim 2 procent na een kwartaalupdate, waaruit bleek dat de nettowinst bijna verdubbelde in de eerste negen maanden van dit jaar. Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft het door Pharming ingediende dossier voor de vergunningaanvraag voor toelating tot de markt van leniolisib geaccepteerd voor een versnelde beoordeling.



Wereldhave steeg meer dan 8 procent, eveneens na resultaten en een outlookverhoging.

Vastned verhoogde ook zijn outlook en rekent erop dat het directe resultaat per aandeel uitkomt aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van 1,95 tot 2,05 euro. Het aandeel steeg op weekbasis bijna 7 procent.

Brunel steeg bijna 7 procent op weekbasis na een kwartaalupdate. Analisten spraken van beter dan verwachte cijfers.

Koploper in de Smallcap was CM.com, dat bijna 14 procent steeg. Vivoryon en Majorel waren de enige dalers. Vivoryon daalde op weekbasis meer dan 4 procent.