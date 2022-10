Europese beurzen licht hoger richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend in het groen geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,1 procent hoger op 410,76 punten, de Duitse DAX won 0,2 procent op 13.243,33 punten, de Franse CAC 40 steeg 0,5 procent op 6.273,05 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,4 procent lager bij een slot van 7.047,67 punten.

De beurzen verwerkten de resultaten van techreuzen Amazon en Apple. Amazon stelde zwaar teleur, net als Meta eerder deze week. Apple wist de markt wel te overtuigen.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets worden beleggers in de war gebracht door de tegenvallende prestaties van de techsector tegenover de "meer traditionele economische indicatoren".

Aan de andere kant lijken beleggers te hopen dat de centrale banken de rentes binnenkort minder agressief gaan verhogen.

De economie van Frankrijk groeide in een eerste raming over het derde kwartaal op kwartaalbasis met 0,2 procent en dat was meer dan de verwachte toename met 0,1 procent. En Duitsland maakte over het afgelopen kwartaal een onverwachte groei door van 0,3 procent op kwartaalbasis. Vooraf werd rekening gehouden met een krimp met 0,2 procent.

Dat betekent volgens econoom Carsten Brzeski van ING echter niet dat Duitsland een recessie zal vermijden.

En de inflatie in de grootste economie van de eurozone blijft torenhoog, zo werd vanmiddag bekend. De consumentenprijzen in Duitsland stegen in oktober met 10,4 procent op jaarbasis, na een inflatie van 10 procent in september.

"We zijn nog een paar maanden verwijderd van de piek", aldus Brzeski.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in oktober licht verbeterd, conform een eerdere raming, maar bleef wel in negatief terrein. Het economisch sentiment verslechterde juist.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 0,9945, terwijl WTI-olie een procent goedkoper werd.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen heeft in het derde kwartaal de omzet en het resultaat flink zien toenemen, ondanks de lastige marktomstandigheden. Volkswagen herhaalde de outlook voor het hele boekjaar. Het aandeel daalde 2 procent.

Air France-KLM heeft in het derde kwartaal van 2022 een flinke verbetering laten zien en wist ook winst te boeken. Het aandeel daalde toch 13 procent omdat de outlook voorzichtig was, volgens Bernstein. Air France-KLM verwacht dat de capaciteit in het vierde kwartaal uitkomt op 85 procent van het pre-corona niveau, waar eerder nog werd gerekend op 85 tot 90 procent. In 2023 loopt de capaciteit naar verwachting wel op naar 90 procent, aldus de analisten.

Universal Music Group verloor ruim 5 procent na het openen van de boeken. De omzetgroei nam in het derde kwartaal af en de omzet uit streaming viel tegen.

Vrijwel overal noteerden de koersen van tech-gerelateerde aandelen lager. ASML daalde ruim een half procent en ASMI bijna een procent in Amsterdam. Het Franse STMicroelectronics verloor ruim 2 procent en het Duitse Infineon bijna een half procent.

In de DAX ging verder Fresenius onderuit, met een verlies van ruim 8 procent. MTU Aero Engines deed wel goede zaken in Frankfurt en steeg bijna 4 procent.

In Parijs ging Airbus aan kop, met een plus van bijna 3,5 procent. ArcelorMittal was hekkensluiter in de CAC 40 en verloor ruim 2,5 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het Europese slot hoger.