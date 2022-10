Video: tijd om wat risico toe te voegen aan portefeuille Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO neemt weer wat meer risico met de portefeuille, wat resulteert in een neutrale weging voor obligaties en een minder sterke terughoudendheid op aandelen. Dit zei Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO, voor de camera tegen ABM Financial News. "Hoewel we de echte omslagpunten pas achteraf correct kunnen vaststellen, denken wij dat de focus van beleggers momenteel draait van inflatie naar de stand van de economie. De inflatie is hoog, maar er zijn steeds meer signalen dat de inflatie volgend jaar afneemt en daardoor de piek in de rente nabij is. Dit creëert kansen voor staatsobligaties waar wij binnen de obligatieportefeuille enthousiast op zijn geworden", zei Wessels. Voor de economie is volgens de strateeg vooral van belang hoeveel schade het verkrappende beleid van de centrale banken zal veroorzaken. "Wij verwachten in de eerste helft van volgend jaar een milde recessie in de VS. Hierdoor zullen de winstverwachtingen verder omlaag moeten komen, maar ze zullen niet van een klif vallen", aldus Wessels. "Voorsorterend op herstel in de tweede jaarhelft en de dalende rentes, worden wij daarom ook minder negatief op aandelen", voegde hij toe. Daarnaast kijkt de strateeg van ABN AMRO naar de aanstaande tussentijdse verkiezingen in de VS en wat dit voor de beurs kan betekenen. Klik hier voor: tijd om wat risico toe te voegen aan portefeuille Bron: ABM Financial News

