AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een klein verlies gesloten. De AEX index daalde 0,3 procent tot 667,52 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,4 procent.

Beleggers kregen opnieuw een reeks bedrijfsresultaten te verwerken. En na het renbesluit van de ECB donderdagmiddag, verschuift de aandacht nu naar de beleidsvergadering van de Federal Reserve en de Bank of England volgende week.

"De FOMC-vergadering van de Federal Reserve zal naar verwachting resulteren in een renteverhoging van 75 basispunten. Anderzijds denken we dat een renteverhoging van 50 basispunten voor de Bank of England net iets waarschijnlijker is dan de 75 basispunten die de meesten verwachten, als gevolg van de ommezwaai in het beleid van de afgelopen weken", aldus analisten van ING in een vooruitblik.

"De markt heeft waarschijnlijk gelijk als ze verwacht dat de Fed het tempo van de renteverhogingen vanaf december zal vertragen, maar dit is geenszins gegarandeerd", waarschuwde een analist van ING.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in september op jaarbasis met 22,9 procent zijn gestegen. Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers daalde in oktober licht.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone verbeterde in oktober licht.

De Franse economie groeide het afgelopen kwartaal op kwartaalbasis met 0,2 procent gegroeid, terwijl de consumentenprijzen in oktober met 6,2 procent stegen. De Duitse economie groeide in het derde kwartaal, onverwachts, met 0,3 procent. Hier bedroeg de inflatie in oktober 10,4 procent, wat meer was dan verwacht.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de Amerikaanse PCE kernprijzen in september net zo hard zijn gestegen als een maand eerder. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 5,1 procent, een stijging ten opzichte van de 4,9 procent in augustus.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in oktober iets harder gestegen, maar de aanstaande woningverkopen daalden in september hard, met dubbele cijfers.

De euro/dollar noteerde op 0,9945. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9964 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9962 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,4 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 10 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door KPN met een winst van 2,1 procent, na een gunstig analistenrapport. KPN werd gevolg door Unilever en Wolters Kluwer met winsten van respectievelijk 1,9 procent en 1,1 procent. Prosus daalde 5,3 procent.

UMG daalde 5,6 procent na cijfers. Hoewel de kwartaalcijfers van UMG de verwachtingen overtroffen dankzij een schikking, werd deze eenmalige post deels teniet gedaan door een seizoensgebonden effect van een verandering in de boekhouding en de timing van royalties, aldus Kepler Cheuvreux. In het afgelopen kwartaal kwamen er verder geen grote kaskrakers uit. Kepler verwacht dat dit in het lopende vierde kwartaal wel anders zijn, met onder meer de lancering van het nieuwe album van Taylor Swift. Kepler verhoogde het koersdoel voor UMG, maar Credit Suisse deed juist het tegenovergestelde.

Signify sloot vlak na cijfers en een outlookverlaging. Degroof Petercam zag reden het koersdoel te verlagen van 38,00 naar 34,00 euro.

In de AMX koerste Fugro na cijfers 8,8 procent hoger. De cijfers waren dan ook beter dan verwacht, zo stelde ING. "De beste indicatie voor verdere groei in 2023 is het sterke orderboek, dat 34 procent hoger ligt op jaarbasis", aldus de bank.

Basic-Fit verloor daarentegen na een outlookverlaging 19,0 procent. Degroof Petercam zette het aandeel op de verkooplijst.

En ook de cijfers van Air France-KLM leverden een stevige koerstik op van min 13,1 procent.

In de AScX won Pharming 4,3 procent. Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft het door Pharming ingediende dossier voor de vergunningaanvraag voor toelating tot de markt van leniolisib geaccepteerd voor een versnelde beoordeling. Brunel steeg 0,3 procent na een kwartaalupdate. ING is van mening dat Brunel beter presteerde dan verwacht afgelopen kwartaal.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,5 procent hoger op 3.864,66 punten. De Dow Jones index steeg 1,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,6 procent in het groen. Amazon daalt na tegenvallende cijfers met circa 9 procent. Maar Apple boekt juist een winst van bijna 8 procent.