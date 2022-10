Update: Wall Street in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag pakweg een uur na opening in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,2 procent tot 3.854,82 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 32.544,44 punten en de Nasdaq noteerde 1,3 procent hoger op 10.931,42 punten.

Donderdag stond de Nasdaq nog stevig onder druk door tegenvallende resultaten van techgiganten.



Ondanks waarschuwingen, schrikt de markt nog altijd van tegenvallers, zei marktanalist Sophie Lund-Yates van Hargreaves Landsdown.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de Amerikaanse kernprijzen in september net zo hard zijn gestegen als een maand eerder. De PCE kernprijsindex steeg met 0,5 procent op maandbasis. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 5,1 procent, een stijging ten opzichte van de 4,9 procent in augustus.

Daarnaast werd bekend dat de inkomens van Amerikanen in september op maandbasis met 0,4 procent zijn gestegen, terwijl de uitgaven met 0,6 procent toenamen.

Het consumentenvertrouwen in de VS bleek in oktober nog iets sterker toegenomen dan een voorlopig cijfer liet zien, maar de aanstaande woningverkopen bleken in september veel harder dan verwacht gedaald.

De euro/dollar noteerde op 0,9959. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9964 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9962 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,1 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Chevron noteert 0,1 procent hoger. De energiereus presteerd het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Chevron boekte een nettowinst van 11,2 miljard dollar, ofwel 5,78 dollar per aandeel, in vergelijking met 6,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg met 49 procent tot 66,6 miljard dollar.

Sectorgenoot Exxon Mobil stijgt 0,6 procent. Exxon Mobil boekte in het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet en presteerde ook beter dan verwacht. Exxon Mobil realiseerde een nettowinst van 19,7 miljard dollar, in vergelijking met 17,9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Op gecorrigeerde basis bedroeg de winst per aandeel 4,45 dollar. Dat was 4,14 dollar een jaar eerder.

Colgate-Palmolive heeft de omzetoutlook voor dit jaar aangescherpt, na in het afgelopen kwartaal een iets hogere omzet te hebben geboekt, waarbij de nettowinst flink steeg. Het aandeel stijgt ruim een procent.

Amazon noteert circa 10 procent lager, nadat de e-commercereus donderdag laat met een teleurstellende outlook kwam. Voor het vierde kwartaal rekent Amazon op een operationele winst van 0 tot 4,0 miljard dollar en een omzet van 140 tot 148 miljard dollar. De markt rekende op een operationele winst van 5 miljard dollar in het vierde kwartaal en een omzet van 155,1 miljard dollar.

Apple heeft in het afglopen kwartaal hogere resultaten behaald, waarbij de verkoop van iPhones toenam, maar niet zoveel als verwacht. Het aandeel stijgt 7,0 procent.

Intel wint zelfs 8,6 procent, nadat de Amerikaanse chipreus donderdag nabeurs de outlook verlaagde. Intel gaat flink kosten besparen nu de macro-economische tegenwind aanhoudt.

Elon Musk heeft de overname van het socialmediabedrijf afgerond. CEO Parag Agrawal en CFO Ned Segal zijn naar verluidt al ontslagen. Zij moesten direct na hun ontslag het hoofdkantoor van Twitter verlaten. En Musk zou van plan zijn om een grootschalige reorganisatie door te voeren, waardoor nog veel meer personeelsleden het bedrijf zullen moeten verlaten. De handel in het aandeel Twitter is vandaag opgeschort door de toezichthouder. Het aandeel zal volgende maand van de beurs verdwijnen.