Video: volatiliteit blijft hoog maar geen reden voor pessimisme Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fidelity International verwacht dat de volatiliteit ook in 2023 nog enige tijd hoog zal blijven. Dit zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, voor de camera tegen ABM Financial News. "Dit betekent dat we tot ergens volgend jaar defensief gepositioneerd blijven tot de volatiliteit afneemt", lichtte zij toe. Staatsobligaties zullen bij diversificatie van de portefeuille een belangrijk rol spelen. "Vooral nu de rendementen veel aantrekkelijker zijn, maar wel pas als centrale banken hun renteverhogingen afbouwen en de groei vertraagt", aldus Schepers. Op een gegeven moment worden ook aandelen volgens haar weer aantrekkelijk. "Maar zover is het nog niet. Koersen kunnen nog verder dalen", waarschuwt zij. Risicospreiding is volgens Schepers aan de orde van de dag. Klik hier voor: volatiliteit blijft hoog maar geen reden voor pessimisme Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.