Exxon Mobil presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt en presteerde ook beter dan verwacht. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het energiebedrijf. "De investeringen die we hebben gedaan, zelfs tijdens de pandemie, hebben ons in staat gesteld om de productie te verhogen om aan de behoeften van de consument te voldoen", zei CEO Darren Woods. "Strenge kostenbeheersing en groei van de vraag naar raffinageproducten, met hogere marges, droegen ook bij aan de stijging van de winst en de kasstroom”, voegde hij toe. Exxon Mobil boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 19,7 miljard dollar, ofwel 4,68 dollar per aandeel, in vergelijking met 17,9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Op gecorrigeerde basis bedroeg de winst per aandeel 4,45 dollar. Dat was 4,14 dollar een jaar eerder. De omzet steeg van 73,8 miljard dollar in het derde kwartaal van 2021 naar 112,1 miljard dollar het afgelopen kwartaal. De olie- en gasproductie bedroeg 3,7 miljoen vaten olie-equivalent per dag, waarmee de productie in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder met meer dan 50.000 vaten steeg. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 3,86 dollar per aandeel op een omzet van 104,6 miljard dollar. De operationele kasstroom verdubbelde van 12,1 miljard naar 24,4 miljard dollar. Inclusief desinvesteringen liep de kasstroom zelfs op naar 27,1 miljard dollar. Het aandeel Exxon Mobil noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 2,1 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.