Colgate-Palmolive scherpt omzetoutlook aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Colgate-Palmolive heeft de omzetoutlook voor dit jaar aangescherpt, na in het afgelopen kwartaal een iets hoger omzet te hebben geboekt, waarbij de nettowinst flink steeg. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen. Colgate verwacht nu een autonome omzetgroei van 6 tot 7 procent tegen eerder 5 tot 7 procent. De totale omzetgroei wordt geschat op 2,5 procent, in het midden van de eerder afgegeven bandbreedte van 1 tot 4 procent, inclusief een impact van 5 procent uit vreemde valuta. Eerder was de verwachting dat de omzetgroei aan de bovenkant van de bandbreedte zou uitkomen en het valuta-effect maar een paar procent zou zijn. Derde kwartaal De nettowinst daalde afgelopen kwartaal van 634 naar 618 miljoen dollar. Dat komt neer op 0,74 dollar per aandeel tegen 0,75 dollar een jaar eerder, terwijl de verwachting van analisten op 0,73 dollar per aandeel lag. Zoals Colgate had verwacht bleven de kosten voor grondstoffen, verpakkingsmateriaal en transport stijgen, terwijl de valutaire tegenwind toenam. Dit werd opgevangen door prijzen te verhogen. De netto-omzet steeg licht met 1,0 procent van 4,41 naar 4,45 miljard dollar. Hiervoor was 4,47 miljard verwacht. De autonome omzetgroei bedroeg 7,0 procent, waaraan alle divisies bijdroegen. Het aandeel Colgate-Palmolive noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,2 procent lager. Bron: ABM Financial News

