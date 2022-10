Chevron overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chevron heeft het afgelopen kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de oliereus. "We hebben opnieuw een kwartaal van sterke financiële prestaties afgeleverd met een rendement op het aangewende kapitaal van 25 procent", zei CEO Mike Wirth. "Tegelijkertijd verhogen we de investeringen en vergroten we de productie, waarbij de productie in het Permian olieveld opnieuw een kwartaalrecord neerzette”, voege hij toe. Chevron boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 11,2 miljard dollar, ofwel 5,78 dollar per aandeel, in vergelijking met 6,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Zowel Upstream als Downstream presteerde flink beter dan vorig jaar. De aangepaste winst kwam uit op 5,56 dollar per aandeel, waarmee het concern de verwachtingen van vooraf door FactSet geraadpleegde analisten ruim overtrof. Deze analisten rekenden gemiddeld op 4,89 dollar per aandeel. De omzet steeg met 49,1 procent tot 66,6 miljard dollar, wat ruim boven de FactSet-consensus van 57,4 miljard dollar was. De productie kwam het afgelopen kwartaal uit op 3,03 miljoen vaten olie-equivalent per dag, waarbij de internationale productie op jaarbasis met 3 procent daalde, maar de Amerikaanse productie met 4 procent toenam. De operationele kasstroom van Chevron bedroeg 15,3 miljard dollar, terwijl de vrije kasstroom uitkwam op 12,3 miljard dollar. Na negen maanden ligt de winst van Chevron op 29,1 miljard dollar, bijna drie keer zo hoog als in dezelfde periode in 2021. Het aandeel Chevron noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 1,0 procent hoger. Bron: ABM Financial News

