Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager tegen de achtergrond van enerzijds miserabele cijfers van Amerikaanse techbedrijven en anderzijds heel aardige macrocijfers uit de eurozone.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,8 procent op 407,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 13.142,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 0,5 procent met een stand van 6.214,06 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 7.034,50 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn beleggers vanochtend terughoudend na de berichtgeving van Amazon donderdag nabeurs. De e-commercereus boekte "verschrikkelijke cijfers" en Aslam zag dat beleggers naar de uitgang renden.

Ook volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wordt het sentiment niet geholpen door de teleurstellende rapporten van techreuzen zoals Amazon en Meta. Volgens Hewson worden beleggers in de war gebracht door de tegenvallende prestatie van de techsector tegenover de "meer traditionele economische indicators". En dit weegt dan ook zwaarder volgens de analist, dan het vooruitzicht van een lager tempo van renteverhogingen door de centrale banken.

"Op basis van de winstcijfers van Amazon kunnen we concluderen dat consumenten in de VS en daarbuiten niet bepaald in een goede positie verkeren", aldus Aslam. "Zij schroeven hun uitgaven flink terug."

De economie van Frankrijk groeide in een eerste raming over het derde kwartaal op kwartaalbasis met 0,2 procent meer dan de verwachte toename met 0,1 procent. En Duitsland maakte over het afgelopen kwartaal een onverwachte groei door van 0,3 procent op kwartaalbasis. Vooraf werd rekening gehouden met een krimp met 0,2 procent.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in oktober licht verbeterd, conform een eerdere raming, maar bleef wel in negatief terrein. Het economisch sentiment verslechterde juist.

Vanmiddag komen in Duitsland de consumentenprijzen over oktober naar buiten. Die worden op maandbasis 0,5 procent hoger ingeschat en op jaarbasis 10,1 procent. De Franse inflatie in oktober kwam in de eerste meting op maandbasis uit op 1,0 procent en dat was duidelijk meer dan de verwachte stijging met 0,7 procent. Ook op jaarbasis stegen de prijzen meer dan verwacht, met 6,2 procent tegen een verwachte 5,7 procent.

Vanmiddag volgen de inkomens en bestedingen van de Amerikanen in september met daarbij ook inflatiedata, die door de Federal Reserve voor het rentebeleid nauwlettend in de gaten worden gehouden. De verwachting is dat op maandbasis de consumentenprijzen met 0,3 procent opliepen, gelijk aan de stijging een maand eerder. De kerninflatie komt naar verwachting uit op 0,5 procent op maandbasis tegen 0,6 procent in augustus, en op jaarbasis op 5,2 procent tegen 4,9 procent een maand ervoor.

Olie werd vrijdag goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het rood op 87,66 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 93,92 dollar werd betaald, een daling van 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9950. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9972 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9973 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Volkswagen heeft in het derde kwartaal de omzet en het resultaat flink zien toenemen, ondanks de lastige marktomstandigheden. Volkswagen herhaalde de outlook voor het hele boekjaar. De koers van het aandeel noteerde 11 procent lager.

Air France-KLM heeft in het derde kwartaal van 2022 een flinke verbetering laten zien en wist ook winst te boeken. De koers van het aandeel Air France-KLM noteerde 11 procent lager.

Vrijwel overal noteerden de koersen van techgerelateerde aandelen lager. De koers van het aandeel ASML daalde 3,2 procent en van ASMI 4,2 procent. Het Franse STMicroelectronics verloor 5,8 procent en het Duitse Infineon 3,6 procent in koers. Maar ook bijvoorbeeld aandelen Prosus en Zalando leden een koersverlies 4,3 en 4,4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het rood en de Nasdaq dreigt zelfs 1,3 procent verlies te moeten slikken.

De S&P 500 daalde donderdag 0,6 procent op 3.807,30 punten, de Dow Jones index steeg 0,6 procent op 32.033,28 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in de min bij een stand van 10.792,67 punten.