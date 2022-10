Credit Suisse verlaagt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor ASM International verlaagd van 414 naar 369 euro, maar handhaafde het Outperform advies. Dat analisten hun taxaties verlagen, bevestigt het uitbodemingsproces bij ASMI, menen de analisten van Credit Suisse. Ondanks dat de zakenbank de taxaties in aanloop naar de kwartaalcijfers van ASMI al had verlaagd, verlaagt het de ramingen voor de EBIT voor dit en de komende paar jaar nog eens met 3 tot 16 procent. "Maar de risico's blijven aan de bovenkant en we handhaven ons Outfperform advies." Daarbij wijst Credit Suisse op onder meer de orderportefeuille van ASMI en een mogelijke meevaller in het vierde kwartaal. Bron: ABM Financial News

