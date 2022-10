Valuta: euro onder pariteit na rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer onder pariteit, nadat de Europese Centrale Bank donderdag geen scherpte aan het toekomstige rentebeleid gaf.

"De ECB bleek donderdag het rentebeleid af te stemmen op toekomstige macroeconomische data", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Nu was de euro flink opgelopen, dus een stapje terug is daarmee niet meer dan logisch", aldus Boele.

"De euro noteerde even boven pariteit en heeft het neerwaartse trendkanaal, dat sinds februari van dit jaar bestaat, doorbroken. Het zal belangrijk zijn om boven pariteit te blijven. Het cruciale niveau is 1,0520. Een doorbraak boven dit niveau zou moeten betekenen dat de neerwaartse trend in de EUR/USD voorbij is. De euro heeft niet alleen steun gekregen ten opzichte van de dollar vanuit technisch oogpunt, maar ook vanwege de verwachting van een renteverhoging van 75 basispunten door de ECB [afgelopen] donderdag", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

"Er komen meer renteverhogingen aan", zo bevestigde voorzitter Christine Lagarde donderdag in een toelichting op het rentebesluit, waarin de ECB de rente opnieuw met 75 basispunten verhoogde.

Lagarde benadrukte in haar persconferentie vooral dat het tempo van toekomstige renteverhogingen op basis van inkomende macrodata en per beleidsvergadering bepaald wordt. Daarbij kijkt de ECB volgens de voorzitter naar drie factoren: de inflatieverwachtingen, de maatregelen die reeds genomen zijn door de centrale bank en wat de impact van de verhogingen is op de inflatie.

Marktkenners wezen erop dat de ECB in zijn rentebesluit van donderdag niet langer sprak over het verhogen van de rentes "in de komende vergaderingen", maar alleen aangaf dat de rentes verder zullen worden verhoogd.

Volgens Lagarde is het doel van de ECB om de rente te verhogen tot een punt waarmee de inflatie op de middellange termijn uitkomt op 2,0 procent.

Boele stelde vrijdag dat voor de markt nu al het rentebesluit van de Federal Reserve van volgende week het nieuwe richtpunt is. "Het gaat dan vooral om indicaties omtrent het toekomstige beleid", aldus Boele.

De Franse inflatie in oktober kwam in de eerste meting op maandbasis uit op 1,0 procent en dat was duidelijk meer dan de verwachte stijging met 0,7 procent. Ook op jaarbasis stegen de prijzen meer dan verwacht, met 6,2 procent tegen een verwachte 5,7 procent.

De economie van Frankrijk groeide in een eerste raming over het derde kwartaal op kwartaalbasis met 0,2 procent meer dan de verwachte toename met 0,1 procent.

Duitsland maakte over het derde kwartaal een onverwachte groei door van 0,3 procent op kwartaalbasis. Vooraf werd rekening gehouden met een krimp met 0,2 procent.

Vanmiddag komen in Duitsland de consumentenprijzen over oktober naar buiten. Die worden op maandbasis 0,5 procent hoger ingeschat en op jaarbasis 10,1 procent.

Daarna volgen de inkomens en bestedingen van de Amerikanen in september met daarbij ook de inflatiedata, die door de Federal Reserve voor het rentebeleid nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De verwachting is dat op maandbasis de consumentenprijzen met 0,3 procent opliepen, gelijk aan de stijging een maand eerder op maandbasis. De kerninflatie komt naar verwachting uit op 0,5 procent op maandbasis tegen 0,6 procent in augustus, en op jaarbasis op 5,2 procent tegen 4,9 procent een maand ervoor.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent lager op 0,9945 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8628 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent en noteerde op 1,1526 dollar.