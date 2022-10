Koersval Basic-Fit en UMG op Amsterdamse beurs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend flink lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,4 procent tot 659,76 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn beleggers vanochtend terughoudend na de berichtgeving van Amazon donderdag nabeurs. De e-commercereus boekte "verschrikkelijke cijfers" en Aslam zag dat beleggers naar de uitgang renden. Het aandeel lijkt bijna veertien procent lager te openen vandaag, nadat het aandeel donderdag nabeurs even ruim twintig procent lager koerste.

"Op basis van de winstcijfers van Amazon kunnen we concluderen dat consumenten in de VS en daarbuiten niet bepaald in een goede positie verkeren", aldus Aslam. "Zij schroeven hun uitgaven flink terug."

Door de cijfers van Amazon gingen de "recessiebellen flink rinkelen", zo stelde de analist. "Er is geen twijfel dat het plaatje er momenteel slecht uitziet in de VS." Dit leidde er volgens hem toe dat techaandelen flink onder druk kwamen te staan. Ook cijfers van Meta werden donderdag fors afgestraft en het aandeel verloor in de reguliere handel liefst een kwart van zijn waarde.

In Amsterdam hadden techaandelen het vanochtend eveneens moeilijk. Besi, Adyen, ASML en ASMI verloren tot vier procent aan waarde.

De toon afgelopen week was evenwel optimistisch, zo merkten analisten van Deutsche Bank op, geholpen door wat meer 'dovish' geluiden vanuit de Europese Centrale Bank, ondanks een nieuwe renteverhoging van 75 basispunten.

"Volgende rentestappen zullen naar verwachting minder groot zijn en begin volgend jaar zullen de belangrijkste centrale banken klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan, is de gedachte", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Deze gedachte haalde de meeste druk van de ketel in wat uiteindelijk een zwakke week bleek voor Amerikaanse techbedrijven, aldus Deutsche Bank.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9952. De olieprijzen daalden met circa anderhalf procent tot 88 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde UMG na cijfers onderaan met een koersverlies van 8,0 procent. Hoewel de kwartaalcijfers van UMG de verwachtingen overtroffen dankzij een schikking, werd deze eenmalige post deels teniet gedaan door een seizoensgebonden effect van een verandering in de boekhouding en de timing van royalties, aldus Kepler Cheuvreux. In het afgelopen kwartaal kwamen er verder geen grote kaskrakers uit. Kepler verwacht dat dit in het lopende vierde kwartaal wel anders zijn, met onder meer de lancering van het nieuwe album van Taylor Swift. Kepler verhoogde het koersdoel voor UMG, maar Credit Suisse deed juist het tegenovergestelde.

Signify verloor na cijfers en een outlookverlaging 2,1 procent. Degroof Petercam zag bovendien reden het koersdoel te verlagen van 38,00 naar 34,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Alleen KPN noteerde met een plus van 1,5 procent duidelijk in het groen. KPN profiteerde van een positief analistenrapport.

In de AMX koerste Fugro na cijfers maar liefst 9,3 procent hoger. De cijfers waren dan ook beter dan verwacht, zo stelde ING. "De beste indicatie voor verdere groei in 2023 is het sterke orderboek, dat 34 procent hoger ligt op jaarbasis", aldus analist Quirijn Mulder.

Basic-Fit verloor daarentegen na een outlookverlaging 16,6 procent. Daarop zette Degroof Petercam het aandeel op de verkooplijst.

En ook de cijfers van Air France-KLM leverden een stevige koerstik op van min 9,4 procent.

In de AScX won Kendrion 1,2 procent. Brunel daalde 1,8 procent na een kwartaalupdate.