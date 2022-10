Beursblik: Kepler verlaagt koersdoel Fagron stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het koersdoel voor Fagron stevig verlaagd van 22,00 naar 15,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. De transitie vergt meer tijd, aldus Kepler. De bank verlaagde de taxaties voor de aangepaste EBITDA voor dit jaar met 3 procent. En voor 2023 en 2024 gingen de ramingen met 4 en 7 procent omlaag. "Omdat we de tegenwind in de VS en Latijns-Amerika zien aanhouden in 2023." Ook werd Kepler voorzichtiger ten aanzien van het maximaliseren van de productie in de steriele faciliteit in de VS. Maar op de middellange termijn blijft Fagron "veelbelovend", vindt de bank. En veel tegenwind lijkt inmiddels ingeprijsd en de verhouding tussen risico en rendement blijft aantrekkelijk. Bron: ABM Financial News

