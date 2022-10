Beursblik: Degroof Petercam zet Basic-Fit op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft vrijdag het advies voor Basic-Fit verlaagd van Houden naar Reduceren, terwijl het koersdoel naar 29,00 euro ging. De adviesverlaging volgt op weer een outlookverlaging door de uitbater van fitnessketens, wat gevolgen heeft voor het groeiprofiel. Basic-Fit mikt voor dit jaar inmiddels op een onderliggende EBITDA van 200 tot 205 miljoen euro, waar de consensus mikt op 216 miljoen euro. "De nieuwe aanwas van leden blijft natuurlijk indrukwekkend en het bedrijf is absoluut een winnaar in zijn sector", meent analist Kris Kippers. "Maar gezien het huidige inflatoire klimaat en de hoge waardering van Basic-Fit, zien we geen reden om onze terughoudende visie op het aandeel te veranderen." Gezien de vele investeringen die nog nodig zijn en de liquiditeitspositie van 174 miljoen euro, sluit Kippers niet uit dat Basic-Fit op termijn de balans moet verstevigen. Het aandeel Basic-Fit verloor vrijdagochtend 15,3 procent op 25,88 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.