Beursblik: cijfers Fugro beter dan verwacht

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het derde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd, waarbij vooral het orderboek zeer sterk was. Dit oordeelde analist Quirijn Mulder van ING vrijdag. ING mikte voor het derde kwartaal op een EBIT van 43 miljoen euro, maar dit werd uiteindelijk 52 miljoen euro. De consensus mikte op 51 miljoen euro. De bijbehorende marge noemde Mulder gunstig met 10,9 procent ten opzichte van de 7,6 procent een jaar eerder. "Operationeel gezien waren er evengoed nog wat tegenvallers in het Verre-Oosten, maar dit voorkwam niet dat de resultaten alsnog goed waren, vooral bij de divisie Land", aldus Mulder. Fugro ligt met deze tak goed op schema om de doelstellingen op middellange termijn te behalen. "De beste indicatie voor verdere groei in 2023 is evenwel het sterke orderboek, dat 34 procent hoger ligt op jaarbasis", aldus de analist. Een zwakker punt noemde Mulder de kasstroom, die met 69 miljoen euro lager lag dan een jaar eerder, vooral door een sterke stijging van de investeringen tot 29 miljoen euro. Dit was ook zichtbaar in de outlook, gezien Fugro nog steeds een positieve kasstroom verwacht, maar tegelijk ook voorziet dat de investeringen zullen uitkomen op 125 miljoen euro. Eerder werd nog gemikt op een bedrag van 110 miljoen euro. "Maar de investeringen lijken nodig om de voorziene groei te ondersteunen", zo stelde Mulder. "Al met al goede resultaten en de verwachtingen voor de EBIT dit jaar kunnen mogelijk wat omhoog", concludeerde de analist. ING handhaafde het koopadvies met een koersdoel van 15,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 5,2 procent tot 12,62 euro. Bron: ABM Financial News

