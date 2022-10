Veel meer resultaat voor Volkswagen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen heeft in het derde kwartaal de omzet en het resultaat flink zien toenemen, ondanks de lastige marktomstandigheden. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalupdate van de Duitse autobouwer. De omzet kwam op 70,7 miljard euro uit tegen 56,9 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. De operationele winst voor bijzondere posten bedroeg afgelopen kwartaal circa 4,3 miljard euro. Dat is ruim meer dan de 2,8 miljard euro in het derde kwartaal van 2021. De winst na belastingen daalde wel, van 2,9 naar 2,1 miljard euro. Volkswagen meldde een versnelling van het herstel in China, waar afgelopen kwartaal 27 procent meer auto’s werden afgeleverd. Outlook Volkswagen herhaalde de outlook voor het hele boekjaar. De autobouwer rekent op een omzetstijging van 8 tot 13 procent in 2022. Het afleverpeil blijft naar verwachting gelijk ten opzichte van een jaar eerder door vertragingen in de aanvoer van onderdelen, waarschuwde de fabrikant uit Wolfsburg. Vanwege de succesvolle IPO van Porsche wil Volkswagen een speciaal dividend uitkeren van 19,06 euro per aandeel. Op 16 december vindt hierover een aandeelhoudersvergadering plaats. Uitbetaling van het dividend vindt vermoedelijk plaats op 9 januari 2023. Bron: ABM Financial News

