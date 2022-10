'Elon Musk rondt overname Twitter af en ontslaat topbestuurders' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft de overnamedeal met Twitter beklonken. Dit meldden diverse mediapartijen donderdagavond. The Wall Street Journal, Washington Post en andere partijen meldden op basis van bronnen dat topbestuurders van Twitter op staande voet zijn ontslagen door Musk. Onder hen zouden onder meer CEO Parag Agrawal en CFO Ned Segal zijn. Zij moesten direct na hun ontslag het hoofdkantoor van Twitter verlaten. Vorige week schreef The Washington Post op basis van interviews en documenten al dat Musk van plan is om bijna 75 procent van de in totaal 7.500 werknemers te ontslaan. Musk zal naar verwachting zelf de rol van interim-CEO op zich nemen, maar op lange termijn zal hij vermoedelijk een opvolger voor Agrawal gaan zoeken, zo meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen. Eerder wilde Musk nog van de overname afzien, omdat hij vermoedde dat er veel meer nepaccounts waren dan Twitter beweerde. Ook wilde het socialmediabedrijf onvoldoende data delen met hem. Daarnaast maakte Musk zich zorgen over de beveiliging van het platform van Twitter. Dit leidde tot een rechtszaak met als inzet of Musk zijn overnamebod wel of niet gestand moest doen. Bron: ABM Financial News

