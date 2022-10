Deutsche Bank positiever over ASR en Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank is vrijdag positiever geworden over ASR en Aegon en verhoogde het koersdoel voor de twee verzekeraars. Voor ASR ging het koersdoel van 44,00 naar 50,00 euro, terwijl het koersdoel voor Aegon van 4,70 naar 5,00 euro ging. Het Houden advies op Aegon en het koopadvies op ASR werden gehandhaafd. De koersdoelverhogingen volgen op het nieuws van donderdag dat ASR Nederland de Nederlandse tak van Aegon zal overnemen. De combinatie moet een leidende positie opleveren op de Nederlandse markt voor pensioenen, levensverzekeringen en niet-levensverzekeringen. Aegon zal een strategisch belang van 29,99 procent in ASR krijgen, naast 2,5 miljard euro in contanten. Analist Hadley Cohen sprak van een goede deal voor beide partijen, maar ASR zal er nog wat meer van profiteren. Voor Cohen kwam het nieuws aanvankelijk als een verrassing. "We hadden de aankondiging niet nu verwacht, maar uiteindelijk is het niet verrassend dat ASR zijn positie in Nederland verder wil consolideren en dat Aegon wat risico's voor de balans van tafel wil halen en de kapitaalpositie wil optimaliseren", aldus de analist. Het aandeel Aegon sloot donderdag 6,5 procent hoger op 4,66 euro, terwijl ASR 4,5 procent won op 44,40 euro. Bron: ABM Financial News

