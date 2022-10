AEX lager van start Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag lager van start na onder meer flink negatief ontvangen cijfers van Amazon nabeurs op Wall Street. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong een procent lager. Donderdag koerste de AEX nog 0,6 procent hoger dankzij onder meer Shell, na cijfers, en Aegon, na de verkoop van zijn Nederlandse tak aan concurrent ASR, terwijl halfgeleideraandelen juist een zware dag kenden. Ook op Wall Street stond technologie donderdag onder druk, nadat de koers van Meta Platforms, moederbedrijf van onder meer Facebook, na cijfers met maar liefst 25 procent in elkaar klapte. Woensdag kregen de resultaten van Alphabet en Microsoft al een negatief onthaal. Amerikaanse beleggers roteerden donderdag van relatief dure groeiaandelen naar meer defensieve waardeaandelen en de Dow Jones index wist daardoor met een winst van ruim een half procent te sluiten, terwijl techbeurs Nasdaq meer dan anderhalf procent prijs gaf. Donderdag nabeurs op Wall Street kregen techbeleggers weer een opdoffer te verwerken nadat e-commercereus Amazon een teleurstellende outlook afgaf. Voor het vierde kwartaal rekent Amazon op een operationele winst van 0 tot 4,0 miljard dollar op een omzet van 140 tot 148 miljard dollar. De markt rekende op een operationele winst van 5 miljard dollar in het vierde kwartaal en een omzet van 155,1 miljard dollar. Het aandeel Amazon daalde in de elektronische handel nabeurs bijna 13 procent, na al een verlies in de reguliere handel van 4 procent. Nabeurs kwam ook ’s werelds duurste bedrijf op basis van marktkapitalisatie, Apple, met cijfers door. De geldmachine uit Californië boekte in het afgelopen kwartaal een recordwinst van 20,7 miljard dollar, iets beter dan verwacht. Ook de omzet viel met 90,1 miljard dollar iets hoger uit dan de inschattingen van analisten vooraf. Toch lijkt de ook de iPhone-producent niet immuun voor het gure economische klimaat wereldwijd. Apple onthield zich van het geven van een outlook voor het lopende kwartaal en meldde alleen dat het op jaarbasis een groeivertraging verwacht. Nabeurs koerste het aandeel min of meer vlak, na een verlies van drie procent in de reguliere handel. Cijfers van Intel kregen nabeurs wel een duidelijk positief onthaal. In Azië besloot de bank of Japan vanochtend de korte termijn rente te handhaven op min 0,1 procent. De yen reageerde ten opzichte van de dollar neutraal. De beurs in Tokio verliest 0,7 procent, terwijl de Hang Seng index in Hongkong onder aanvoering van techaandelen drie procent prijs geeft. De Amerikaanse olie-future daalt vanochtend 1,3 procent. Bedrijfsnieuws Universal Music Group boekte in het derde kwartaal een hogere omzet, maar die groeide wel minder hard ten opzichte van de drie maanden ervoor. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor UMG licht. Air France-KLM liet in het derde kwartaal van 2022 een flinke verbetering zien en wist ook winst te boeken. Basic-Fit verwelkomde in de eerste negen maanden van dit jaar fors meer leden, maar de outlook voor 2022 werd op bijna alle vlakken verlaagd. Signify boekte in het derde kwartaal een flinke omzetstijging, maar verlaagde, net als Basic-Fit, wel de outlook voor heel dit jaar. Brunel International zag in het derde kwartaal van 2022 de omzet en het resultaat oplopen, maar de marges wat zien dalen. Brunel zei te verwachten dat de stijgende trend aanhoudt, zonder dit te concretiseren. Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA gaat leniolisib van Pharming versneld beoordelen en heeft daartoe het door Pharming ingediende dossier geaccepteerd. Slotstanden Wall Street De S&P 500 daalde donderdag 0,6 procent op 3.807,30 punten, de Dow Jones index steeg 0,6 procent op 32.033,28 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in de min bij een stand van 10.792,67 punten. Bron: ABM Financial News

