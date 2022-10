Dubbelcijferige omzetstijging voor Brunel Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Brunel International heeft in het derde kwartaal van 2022 de omzet en het resultaat zien oplopen, maar de marges wat zien dalen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de specialistische detacheerder. De omzet steeg met 33 procent naar 302 miljoen euro. De brutowinst steeg met 21 procent op jaarbasis, terwijl de brutomarge daalde van 23,9 naar 21,7 procent. Het bedrijfsresultaat (EBIT) over de verslagperiode steeg met 28 procent naar 17,4 miljoen euro, waarmee de marge daalde 6,0 naar 5,8 procent. De onderneming heeft zich recent verrijkt met ICE uit Singapore, een kleine technische dienstverlener. Hier werden geen financiële details bij verstrekt. Brunel mikte bij de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal voor het derde kwartaal op een stijging van de omzet en het resultaat op zowel kwartaal- als op jaarbasis. Outlook Brunel verwacht dat de stijgende trend aanhoudt. Volgens het bedrijf ligt het voor op schema in de realisering van het plan voor de lange termijn. Brunel stelde vrijdag in dat traject nog tal van mogelijkheden te zien. In de energiemarkt wordt volgens Brunel momenteel veel geïnvesteerd. Bron: ABM Financial News

