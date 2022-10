Air France-KLM schrijft zwarte cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het derde kwartaal van 2022 een flinke verbetering laten zien en wist ook winst te boeken. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. “Dankzij onze flexibele benadering van capaciteit heeft Air France-KLM dit kwartaal optimaal kunnen profiteren van de sterke vraag naar reizen”, zei CEO Benjamin Smith, die benadrukte dat de resultaten werden neergezet ondanks onder meer de problemen op Schiphol en stijgende brandstofkosten. Afgelopen kwartaal kwam het operationeel resultaat uit op 1.024 miljoen euro, een stijging met 894 miljoen euro. Air France-KLM zag daarnaast de omzet op jaarbasis stijgen met 77,6 procent naar 8.112 miljoen euro, vanwege de corona vergelijkingsbasis. De consensusverwachting onder analisten voorzag voor het afgelopen kwartaal gemiddeld een omzet van 8.550 miljoen euro en een operationele winst van 844 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 460 miljoen euro, na een verlies een jaar eerder. In het tweede kwartaal verdiende de maatschappij nog 324 miljoen euro. Analisten rekenden op een hogere nettowinst van 575 miljoen euro. Aan de kostenkant verminderde de onderneming de personeelskosten in het afgelopen kwartaal, vergeleken met het derde kwartaal van 2019, voor corona, vooral door het terugbrengen van het personeelsbestand. Air France-KLM zat afgelopen kwartaal op een capaciteitsbenutting van 88,4 procent. Er werden 25,0 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van krap 48 procent. Eind september had Air France-KLM voor 12,3 miljard aan liquiditeit. De onderneming sprak zijn vertrouwen uit dat het herstel van het passagiersvervoer zich verder voortzet en voor heel 2022 wordt er ingezet op een operationele winst van meer dan 900 miljoen euro. Analisten rekenden op een operationele jaarwinst van 720 miljoen euro. In 2021 leed de luchtvaartmaatschappij nog een verlies van 1,6 miljard euro. De resultaten moeten onder meer een impuls krijgen door een hogere capaciteitsbenutting. In het eerste kwartaal van 2023 verwacht Air France-KLM dat 90 procent van de stoeltjes verkocht zijn. Bron: ABM Financial News

