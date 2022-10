Pharming meldt acceptatie van ingediend registratiedossier leniolisib Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA gaat leniolisib van Pharming versneld beoordelen en heeft daartoe het ingediende dossier geaccepteerd. Dit meldde het biotechbedrijf vrijdag. Het ingediende registratiedossier bij de vergunningaanvraag voor toelating tot de markt van leniolisib is daarmee geaccepteerd voor wetenschappelijke evaluatie onder versnelde beoordeling door het Committee for Medicinal Products for Human Use, het geneesmiddelen-beoordelingscomité van de EMA. Leniolisib is een kandidaat-medicijn voor de behandeling voor geactiveerd fosfoinositide 3-kinase-deltasyndroom, een zeldzame primaire aandoening aan het immuunsysteem bij adolescenten en volwassenen van 12 jaar of ouder. Op verzoek verleent het EMA een versnelde beoordeling van een registratiedossier als het een product van groot belang acht voor de volksgezondheid, in het bijzonder vanuit het oogpunt van therapeutische innovatie. Marktgoedkeuring voor leniolisib in de Europese Economische Ruimte wordt door Pharming verwacht in de eerste helft van 2023. Bron: ABM Financial News

