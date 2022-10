Resultaten Fugro trekken verder aan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het derde kwartaal van 2022 meer omzet en winst behaald, en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek vrijdagochtend uit de cijfers die de bodemonderzoeker publiceerde. CEO Mark Heine sprak van solide resultaten. "In een onzeker macro-economisch en geopolitiek klimaat, zien we een aanhoudend sterke vraag, vooral rondom energietransitie en klimaataanpassing. We zijn goed gepositioneerd om in te spelen op de kracht van onze eindmarkten, waarin klanten naar capaciteit zoeken, ook na de komende 12 maanden." Fugro zag de omzet stijgen tot 480 miljoen euro. Op vergelijkbare basis ging het om een stijging van 17,4 procent. Daarmee trok de groei verder aan, nadat in het tweede kwartaal nog een vergelijkbare omzetgroei werd gerealiseerd van 12,8 procent. De EBIT liep op van 28,8 naar 52,4 miljoen euro, goed voor een marge van 10,9 procent. Volgens CEO Heine droegen alle regio's bij aan deze margestijging. Verder meldde Fugro dat de orderportefeuille met krap 34 procent steeg naar 1,35 miljard euro. Outlook Fugro mikt voor dit jaar onverminderd op een aanhoudende omzetgroei in alle markten en een verdere stijging van de marges, naast een positieve vrije kasstroom. De vrije kasstroom kwam afgelopen kwartaal al uit op 69,5 miljoen euro. Voor de middellange termijn, tot en met 2024, mikt Fugro op een EBIT-marge van 8 tot 12 procent. Om de groei te ondersteunen zal er dit jaar circa 125 miljoen euro worden geïnvesteerd, iets meer dan de 110 miljoen euro die eerder werd voorzien. Bron: ABM Financial News

