Bank of Japan handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft ook na de laatste monetaire vergadering de rente in Japan niet verhoogd. Dit meldde de centrale bank van Japan vrijdagochtend. Dit betekent dat de Bank of Japan de kortetermijnrente op min 0,1 procent blijft handhaven en de doelstelling voor de tienjaarsrente op staatsobligaties op ongeveer nul hield. De centrale bank zei tevens elke werkdag tienjarige Japanse staatsobligaties op te kopen tegen een rendement van 0,25 procent om ervoor te zorgen dat het rendement dat niveau niet overschrijdt. De bank gaf donderdag aan dat de economie zich blijft herstellen, maar wel tegenwind blijft ondervinden van de ontwikkelingen in de grondstofprijzen en vertragingen in buitenlandse economieën, die voor de bank omgeven zijn met nogal wat onzekerheden. De visie van de bank ten aanzien de prijsontwikkelingen bleef ongewijzigd met oplopende prijzen tot aan het einde van dit jaar, waarna de stijgingen zullen vertragen. Wel is de prognose voor de inflatie voor het fiscale jaar 2022 verhoogd op basis van hogere importprijzen. In de nieuwe zogeheten Outlook for Economic Activity and Prices gaf de bank de actuele verwachtingen weer. De groeiramingen zijn ten opzichte van die in de eerder bekend gemaakte Outlook iets lager. Voor dit jaar wordt nu uitgegaan van een groei van de Japanse economie van 1,8 tot 2,1 procent tegen 2,2 tot 2,5 procent in juli. Voor de inflatie zonder de effecten van vers voedsel ligt de raming voor 2022 op 2,8 tot 2,9 procent tegen eerder 2,2 tot 2,4 procent. Als in de prognose voor de consumentprijsontwikkelingen ook die van de energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten, ligt de raming nu op 1,8 tot 1,9 procent tegen eerder 1,2 tot 1,4 procent in juli. Voor 2023, het boekjaar dat in Japan op 1 april van start gaat, ligt de raming voor de economische groei van de Bank of Japan nu op 1,5 tot 2,0 procent tegen eerder 1,7 tot 2,1 procent. De inflatie zonder voedselprijzen komt naar verwachting nu uit op 1,5 tot 1,8 procent tegen eerder 1,2 tot 1,5 procent, en ook zonder energie op 1,5 tot 1,8 procent tegen eerder 1,2 tot 1,4 procent. Voor 2024 is de prognose verhoogd: de groei komt dan naar verwachting uit op 1,3 tot 1,6 procent tegen eerder 1,1 tot 1,5 procent, de inflatie zonder voedsel tussen de 1,5 tot 1,9 tegen eerder 1,1 tot 1,5 procent en zonder energie tussen 1,5 tot 1,8 tegen eerder 1,4 tot 1,7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.