Apple verkoopt minder iPhones dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft in het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar hogere resultaten behaald, waarbij de verkoop van iPhones toenam, maar niet zoveel als verwacht. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de techreus.

"Dit is beter dan we aan het begin van het kwartaal hadden verwacht", zei CFO Luka Maestri. Valutaschommelingen hadden wel een negatief effect op het bedrijf, aldus de financieel topman.

De nettowinst kwam in het vierde kwartaal uit op een recordhoge 20,7 miljard dollar of 1,29 dollar per aandeel. Voor het vierde kwartaal rekenden analisten geraadpleegd door FactSet op een winst per aandeel van 1,27 dollar, tegenover 1,24 dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet kwam uit op 90,1 miljard dollar, tegenover 83,4 miljard dollar een jaar eerder. Hier rekenden analisten op 88,8 miljard dollar.

Circa de helft van de omzet kwam uit de verkoop van iPhones, die de markt vooraf inschatte op 43,4 miljard dollar in het vierde kwartaal en die in werkelijkheid uitkwam op 42,6 miljard dollar. Dat was 38,9 miljard dollar een jaar eerder.

Eind september meldde persbureau Bloomberg dat Apple de productie van zijn nieuwe iPhone 14 niet verder zou opvoeren, omdat de vraag niet sterk genoeg toenam. De Pro-versie van het toestel was wel in trek, aldus Bloomberg.

Volgens Maestri is de vraag naar de iPhone 14 Pro groot. "We werken zo hard als we kunnen om aan de vraag te voldoen die we zien", zei hij donderdagavond. Apple heeft ook te maken met leveringsbeperkingen voor de Apple Watch Ultra vanwege de grote vraag, aldus Maestri.

In China stegen de opbrengsten in het vierde kwartaal met 6 procent naar 15,5 miljard dollar en dit was boven de marktverwachting.

Begin deze week kondigde Apple al een prijsverhoging aan van zijn Apple Music en Apple TV+ streamingdiensten.

In de nabeurshandel daalt het aandeel donderdag een procent.